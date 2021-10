Facebook (maintenant Meta) va lancer une montre connectée ? Vraisemblablement

Meta a-t-il une montre connectée ? L’une des nouveautés de la semaine a été l’annonce du changement de nom de Facebook en Meta. Dans la pratique, Facebook continuera d’être le nom du réseau social et Meta sera la société mère qui englobera le réseau social le plus populaire au monde ainsi qu’Instagram et WhatsApp.

Une autre nouveauté est le lancement possible d’une montre intelligente qui suit le style de l’Apple Watch… et a une encoche.

La montre aura une caméra frontale Full HD et des applications de médias sociaux

Facebook (maintenant Meta) a essayé au fil des ans de lancer son propre matériel avec des fonctionnalités qui connectent davantage les utilisateurs au réseau social. Leurs expériences n’ont pas été très positives, mais l’entreprise insiste toujours pour créer des gadgets intéressants. Avec les rumeurs et les images qui se multiplient, il est presque acquis que Facebook aura une montre intelligente. Celui-ci aura des caractéristiques uniques et ne devrait arriver que l’année prochaine, à l’été 2022.

L’image circulant sur Internet a été découverte par Steve Moser, un programmeur qui l’a partagée avec le site Bloomberg. L’image a été découverte sur l’application Facebook View pour iOS, qui contrôle les lunettes intelligentes que la société a lancées en partenariat avec Ray-Ban.

A noter qu’en juin de cette année il y avait déjà des rumeurs sur le lancement d’une montre par Facebook en 2022.

L’image circulaire de la prétendue montre montre qu’elle suit certaines lignes de l’Apple Watch. Il a une encoche, où se trouve une caméra frontale Full HD et les boutons de commande sont situés sur les côtés droit et supérieur.

Selon certaines rumeurs, la montre prend en charge la connectivité 4G/LTE et divers outils axés sur la santé. De plus, comme mentionné, il disposera de plusieurs fonctionnalités pour interagir avec le réseau social Facebook, ainsi qu’avec Instagram et WhatsApp.

