Intel regarde au-delà d’Alder Lake, dit des processeurs plus rapides à l’horizon

Regard vers l’avenir : avec la sortie d’Alder Lake qui approche à grands pas, Pat Gelsinger est déjà occupé à tracer la prochaine voie d’Intel. Le PDG d’Intel a fait plusieurs déclarations concernant la direction de l’entreprise après le lancement du processeur de 12e génération. Selon Gelsinger, Intel entreprendra un voyage pour dépasser l’une des observations technologiques les plus populaires de notre temps.

Pat Gelsinger peut être beaucoup de choses, mais timide n’en fait pas partie. Dans une interview avec CRN, le chef de l’équipe bleue n’a fait aucun effort, proclamant la domination d’Intel et affirmant qu’Alder Lake et les technologies futures marqueront la fin de la domination actuelle d’AMD sur le marché des ordinateurs de bureau et mobiles. Plus tôt cette semaine, il a doublé sa position en prédisant qu’Intel suivra, voire dépassera, le taux d’avancement décrit par la loi de Moore.

L’affirmation du PDG d’Intel n’est pas un mince exploit à accomplir. Gordon Moore, co-fondateur d’Intel, est crédité de la création de l’observation de la loi de Moore, qui fait référence au doublement des composants sur un circuit intégré. Moore avait initialement prédit un doublement d’une année sur l’autre, mais a ensuite révisé sa prédiction pour un doublement tous les deux ans. Sur la base de la loi et des déclarations de Gelsinger, Intel établira rien de moins qu’un rythme effréné pour l’innovation dans les années à venir.

Un objectif ambitieux nécessite le soutien des entreprises, un financement massif et un accès avancé aux ressources pour réussir. Heureusement pour Gelsinger, Intel est bien placé pour relever un défi aussi immense. L’introduction de nouvelles architectures, le développement de techniques améliorées de lithographie ultraviolette et la capacité de contrôler leurs propres opérations de fabrication donnent à l’entreprise un avantage sur la concurrence. Les poches extrêmement profondes d’Intel ne nuisent pas non plus à leurs chances.

Gelsinger a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Intel soit « … confortablement en avance sur quiconque dans l’industrie » sur la base de sa feuille de route actuelle et de sa position d’entreprise distincte. Bien qu’il ne prévoie pas un manque de concurrence, il pense que la fabrication interne de l’entreprise offrira un avantage sur des concurrents comme AMD et Apple, qui dépendent tous deux de tiers (comme TSMC) pour leur production de silicium.

Avec Alder Lake au coin de la rue et une feuille de route ambitieuse, Intel a clairement indiqué qu’ils reprenaient le combat contre AMD et d’autres fabricants de processeurs. Bien qu’il soit trop tôt pour dire s’ils réussiront ou échoueront, une chose est sûre : l’entreprise prend des mesures fortes et des déclarations audacieuses pour se réaffirmer comme la référence dans les espaces informatiques de jeu, de poste de travail et de serveur.

Crédit d’image : CPU Intel de 12e génération et Pat Gelsinger par Intel