Achats en ligne : Plus de 13 000 plaintes ! Savoir pourquoi…

Avec la pandémie, le commerce en ligne a considérablement augmenté. Toute la chaîne commerciale a été obligée d’améliorer et même d’augmenter les services fournis, mais comme c’est naturel, tout ne se passe pas toujours bien pour ceux qui achètent.

Selon des données récentes, les achats en ligne ont généré plus de 13 000 plaintes depuis janvier sur Portal da Queixa. Découvrez quelles en sont les raisons.

Plus de 35 plaintes par jour en raison des achats en ligne

Dans le cadre du Shopping Day on the Net — cette année marquée le 29 octobre —, Portal da Queixa a mis en garde contre l’importance de faire ses achats en toute sécurité et défend la nécessité d’accroître la culture numérique.

Selon les données du portail, depuis le début de l’année, Portal da Queixa (le plus grand réseau social de consommateurs au Portugal) a reçu plus de 13 000 plaintes liées aux achats en ligne, soit une moyenne de 35 plaintes par jour.

Selon l’analyse menée par l’équipe du Portail, parmi les 20 sous-catégories étudiées, 66% des réclamations pour achats en ligne concernent les secteurs suivants : Technologie et Electronique Grand Public ; Sites de réservation de voyages ; Équipement de sport – Commerce de détail; Vêtements pour hommes et femmes et marchés internationaux. Les marques incluses dans la catégorie Consumer Electronics and Technology sont en tête des expériences négatives du commerce électronique.

Parmi les principaux motifs de réclamation présentés par les consommateurs portugais en matière d’achats en ligne figurent : les retards et/ou problèmes de commandes (33%), les remboursements de commandes (9%) et les échanges/retours d’articles (7%).

