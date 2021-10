EMUI 12 : Huawei a dévoilé la liste des smartphones qui recevront cette mise à jour

Même avec HarmonyOS en cours de développement et d’amélioration, Huawei n’a pas mis de côté son EMUI bien connu. Cette couche de personnalisation Android développée par Huawei confère à ses smartphones des fonctionnalités uniques.

Présenté récemment, lors du dévoilement du nouveau smartphone de la marque, le nova 9, EMUI 12, la nouvelle proposition, a fait son apparition. Cela arrivera bientôt et on sait désormais quels smartphones y auront accès. Découvrez si votre smartphone recevra cette nouvelle.

Même s’il vient tout juste d’être officiellement dévoilé, l’EMUI 12 est connu depuis un certain temps. Cette personnalisation Android veut rassembler un ensemble d’améliorations que Huawei a préparées et dont vos smartphones ont besoin.

En plus de ces changements dans ses fonctionnalités, Huawei a également préparé un ensemble d’autres améliorations. Ceux-ci se concentrent sur l’interface et rendent l’EMUI 12 encore plus proche d’HarmonyOS, comme vous vous en doutez. Ainsi, lorsque le changement aura lieu, il sera totalement transparent pour l’utilisateur.

La liste de tous les appareils qui recevront bientôt l’EMUI 12 a été officiellement révélée et montre comment Huawei s’engage à maintenir ses smartphones à jour. Il prend en charge des modèles que beaucoup considéreraient comme non pris en charge, mais qui ont désormais une nouvelle fonctionnalité.

Les smartphones Huawei recevant l’EMUI 12

Tuer 40 Pro

P40 Pro+

P40 Pro

P40

tuer Xs

Tuer 30 Pro

tuer 30

P30 Pro

P30

Tuer 20 Pro

Tuer 20 RS

Tuer 20 X 5G

Tuer 20 X

tuer 20

P20 Pro

P20

Tuez 10 Porsche Design

Tuer 10 Pro

tuer 10

nouveau 7

nouveau 7 SE

nouveau 7i

nouveau 5T

nouveau 4

nouveau 4e

Y9 Prime 2019

Y9s

Y8p

Après le Huawei nova 9, ce seront les prochains smartphones à avoir accès à cette nouvelle version et à toutes les nouveautés que la marque a préparées, notamment en ce qui concerne les améliorations de performances et même un renouvellement de l’interface elle-même.

Il est donc clair que la marque se concentre différemment sur son territoire d’origine, la Chine, et le reste de la planète. Dans le premier cas, il parie déjà sur HarmonyOS pour les smartphones et dans le second cas, il maintient toujours l’EMUI 12 comme passerelle vers ce qu’il devrait présenter prochainement.

Il est très positif de voir Huawei conserver les mises à jour et les actualités des anciens modèles de leurs smartphones, toujours en cours d’utilisation. Les nouveautés ne sont pas rares et cette personnalisation d’Android apporte beaucoup à découvrir.