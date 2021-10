Microsoft a dépassé Apple, c’est l’entreprise la mieux notée au monde

La dernière fois que la valeur de la maison de Redmond a dépassé celle de son rival Apple, c’était en 2018, mais l’avantage a duré quelques minutes. Les conditions qui ont conduit au dépassement de ces heures sont liées aux résultats trimestriels présentés par les deux sociétés, qui ont en partie déçu les actionnaires d’Apple.

Microsoft a clôturé hier en bourse avec une étape non négligeable : avec une valorisation totale de 2,490 milliards de dollars, elle est officiellement devenue la société la plus cotée au monde, dépassant du même coup sa rivale Apple, qui s’élevait à 2,476 milliards. . Il n’est pas certain qu’Apple ne puisse pas racheter le titre prestigieux, mais pour l’instant le groupe a tout à fait le droit de célébrer un dépassement qui ne s’est pas produit depuis 2018.

Le contexte dans lequel s’est opéré le changement au sommet est celui des résultats trimestriels présentés par les deux sociétés. Alors que les deux multinationales se sont révélées en bonne santé, le groupe fondé par le regretté Steve Jobs a réalisé des performances inférieures aux attentes et a fait état de 6 milliards de dollars de pertes causées par des problèmes de chaîne d’approvisionnement depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19 qui touchent de plus en plus d’entreprises technologiques ( et pas seulement). La nouvelle a été accueillie froidement par les actionnaires et l’action a perdu de la valeur jusqu’à ce que la valorisation globale croise celle en hausse de Microsoft.

Les deux groupes sont séparés par un écart de « seulement » 14 milliards, que la maison de Cupertino pourrait toutefois récupérer dans les prochains jours. En effet, ce n’est pas la première fois que les deux multinationales se surpassent dans le classement des entreprises les plus cotées au monde : le dernier contact entre les deux a eu lieu il y a trois ans, même si la domination du groupe Redmond a duré quelques minutes seulement. La rivalité entre Apple et Microsoft dure depuis 1976 – lorsque les deux sociétés opéraient encore depuis leurs garages respectifs dans la Silicon Valley – et est destinée à s’intensifier dans les années à venir.

Depuis 45 ans, les deux sociétés se battent en matière de logiciels et de systèmes d’exploitation informatiques, un secteur dans lequel Microsoft est encore aujourd’hui largement en avance sur Apple en termes de nombre de produits réalisés ; le deuxième et plus récent domaine de concurrence est devenu précisément celui de la vente d’ordinateurs finis, où les Mac de la maison Cupertino conservent un net avantage sur le Surface de Microsoft. L’avenir verra des entreprises de plus en plus opposées également dans le secteur du jeu vidéo, de la distribution de logiciels et des services numériques.