Les processeurs AMD EPYC de 5e génération pourraient avoir 256 cœurs et 600 W TDP, selon la rumeur

Selon une rumeur récente, la société de Lisa Su préparerait la cinquième génération de processeurs EPYC, destinés aux serveurs, avec 256 cœurs et un TDP extrême de 600W.

Les AMD EPYC de 5e génération peuvent être de véritables monstres de traitement

Les processeurs AMD dédiés aux serveurs, désignés EPYC, sont actuellement de troisième génération. Cependant, récemment, certains leakers ont révélé des informations sur la possible cinquième génération de ces puces de la société américaine.

Plus précisément, les fuites ExecutableFix et Greymon55 ont annoncé que la cinquième génération d’AMD EPYC aura un nombre élevé de cœurs, à savoir jusqu’à 256. De plus, les processeurs des centres de données peuvent être livrés avec un TDP extrême.

Selon les détails partagés par la fuite de l’utilisateur @ExecutableFix, ces puces auront un TDP pouvant atteindre 600W, une valeur vraiment impressionnante ! S’il est confirmé, nous parlons alors du double du TDP de la gamme AMD EPYC 7003 actuelle.

Pour certaines sources, cette consommation élevée est due à la quantité de cœurs Zen 5 que les puces auront. le fuyard @Greymon55 indique l’existence de deux variantes possibles. L’un avec 192 cœurs avec 384 threads et l’autre avec 256 cœurs et 512 threads.

La cinquième génération de processeurs hautes performances de la société de Lisa Su s’appellera Turin et remplacera à son tour la quatrième génération, EPYC Genoa, qui n’est même pas encore arrivée.

Ces processeurs professionnels devraient conserver le même socket LGA6096 (SP5) qui fera ses débuts sur les EPYC de quatrième génération. Les nouveaux processeurs doivent encore être fabriqués en utilisant les techniques d’encapsulation 3D les plus avancées.

Les puces n’arriveront peut-être qu’après 2024. Cependant, AMD organisera un événement le 8 novembre où il présentera des détails sur les processeurs EPYC, ainsi que sur les cartes Instinct.

