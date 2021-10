Astuce : Google Maps a un nouveau widget et il est très simple à appliquer et à utiliser

Google Maps a reçu beaucoup de nouvelles ces derniers mois. En plus des améliorations du service lui-même, le géant de la recherche a fourni des informations utiles sur divers aspects et éléments qui deviennent essentiels pour les utilisateurs.

Bien entendu, l’accent a également été mis sur l’amélioration de l’interface et de son utilisation, garantissant à ceux qui choisissent cette solution la meilleure expérience. Pour résumer bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités et améliorations, il existe désormais un nouveau widget qui vous donne un accès direct à une grande partie de ce qui a été révélé.

Présents sur Android depuis longtemps, les widgets contiennent de nombreuses informations utiles pour les utilisateurs. Avec une simple interaction il est possible, par exemple, d’avoir un résumé des derniers mails reçus ou des dernières photographies qui ont été prises.

Mettez le widget Google Maps sur l’écran

Bien sûr, ils peuvent être utilisés d’autres manières, comme le fait désormais Google Maps. Cette nouveauté peut être appelée en joignant 2 doigts sur l’écran puis en choisissant l’option widgets. Ils auront un accès direct à toutes les personnes présentes sur le smartphone.

La liste peut être longue, mais elle devrait descendre jusqu’à la zone où se trouvent Google Maps et ses widgets. Regardez dans la liste et choisissez le nouveau là-bas, en le faisant glisser vers l’écran, vers une position libre, au choix de l’utilisateur.

Comment utiliser ces nouveaux raccourcis Android

Le nouveau widget Google Maps peut être redimensionné pour n’afficher que quelques raccourcis ou pour afficher tous ceux disponibles. C’est alors qu’ils ont accès à des recherches et à un ensemble de raccourcis, de leurs adresses de domicile et de travail, aux restaurants, supermarchés, hôtels et bien plus encore

Il suffit de cliquer sur chacun de ces raccourcis pour avoir un accès direct à la recherche de ces lieux ou adresses à la maison ou au travail. Dans le cas de la recherche, ils sont directement sur Google Maps, prêts à mettre le nom qu’ils souhaitent rechercher dans le service.

Une curiosité de ce widget est qu’il s’adapte à la version actuelle d’Android. S’il s’agit d’Android 12, il adaptera ses couleurs à ce qui est défini dans le système. S’il est dans une autre version, il n’aura que les couleurs de base. Testez cette nouvelle fonctionnalité et accédez directement à tout ce que propose Google Maps et qui est ainsi concentré en un seul endroit.