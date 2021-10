Les PowerToys de Microsoft ont des nouvelles et c’est encore mieux pour Windows

Microsoft ne s’est pas seulement concentré sur Windows et ses applications associées, il a également conservé quelques joyaux au fil des ans. Le plus important, pour plusieurs raisons, est PowerToys, qui rassemble un ensemble d’outils qui élèvent Windows encore plus haut.

Ces outils ont été améliorés et même augmentés, pour que les utilisateurs aient des propositions intéressantes. Maintenant, PowerToys a reçu un changement dans son interface et a deux nouvelles propositions, dédiées à aider l’utilisateur et à apporter encore plus de sécurité.

PowerToys a accumulé de nouveaux outils au fil du temps, tous dédiés à l’amélioration de Windows et de ce qu’il offre aux utilisateurs. Ce sont des fonctionnalités qui n’ont pas d’espace nativement dans Windows, mais que beaucoup aiment avoir présentes.

Une nouvelle interface d’outils PowerToys

Le changement le plus visible apporté par la dernière version est un changement important dans l’interface de gestion des différents outils. Cela adopte le look que Microsoft a apporté à Windows 11 et qui est plus moderne. Il y a aussi des changements dans les interfaces de certains outils.

Trouvez votre souris facilement dans Windows

Cette nouvelle version, sortie très récemment, apporte encore quelques améliorations dans d’autres domaines importants. Microsoft a maintenant apporté un nouvel outil, appelé Find My Mouse, qui en cliquant deux fois sur la touche Crtl vous permet de localiser la souris visuellement.





Microsoft a encore plus de nouvelles

Dans le même temps, il existe également l’outil Video Conference Mute, qui vous permet de désactiver ou de désactiver le microphone et/ou la caméra Windows avec un simple raccourci. S’il y en a plusieurs, il sera possible de choisir quel utilisateur souhaite se déconnecter.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités peuvent déjà être testées si Microsoft PowerTowys version 0.49 est installé. Vous pouvez trouver cette version sur GitHub ou simplement mettre à jour dans la version que vous avez installée. Vous trouverez rapidement les changements et les nouvelles fonctionnalités maintenant présentés.