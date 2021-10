Cyberpunk 2077 : les mises à jour gratuites et les DLC n’arriveront pas avant 2022

Après toute la controverse entourant le jeu Cyberpunk 2077, qui a même conduit à son interdiction de la boutique de jeux Sony, le créateur de CD Projekt RED essaie tout pour dédommager les joueurs et regagner leur confiance. Cette stratégie implique donc la sortie et la disponibilité de plusieurs mises à jour qui corrigent les erreurs qui ont presque conduit à la baisse totale de popularité du titre.

Cependant, la société a maintenant annoncé que les mises à jour gratuites et les DLC pour Cyberpunk 2077 n’arriveront qu’au cours de la prochaine année 2022.

Mises à jour gratuites et DLC Cyberpunk 2077 en 2022 uniquement

Il y a quelques semaines, le développeur de jeux CD Projekt RED a rapporté que les versions de nouvelle génération des jeux Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 avaient été repoussées à 2022. Mais maintenant, selon les dernières révélations de la société, la sortie de son propre jeu gratuit et les DLC destinés au controversé Cyberpunk 2077 ont été repoussés à l’année prochaine.

L’information est apparue sur la carte de développement du jeu, révélée par CD Projekt RED. Il lit ensuite que les « mises à jour gratuites, améliorations et DLC » ont été repoussées à 2022.

Par conséquent, les joueurs qui attendent de nouvelles mises à jour du jeu devront encore les attendre quelques mois.

Peut-être que ce report pourrait aussi être un moyen pour CD Projekt RED d’éviter les problèmes qui ont presque détruit la réputation de la marque et du jeu Cyberpunk 2077. Rappelons que le jeu a été massivement critiqué en raison de graves défauts et bugs, ce qui a conduit le créateur à faire face à des poursuites judiciaires par des investisseurs et à l’expulsion de la plate-forme de jeu de Sony, où il est déjà revenu.

D’autre part, il existe également des informations selon lesquelles la société polonaise dispose d’une équipe travaillant sur l’expansion payante. Mais jusqu’à présent, peu de détails supplémentaires ont été dévoilés.