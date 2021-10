L’Inde considère que les objectifs de zéro émission ne sont pas une solution

Dernièrement, plusieurs entités se sont fixées des objectifs de zéro émission, estimant que ce sera l’une des solutions au problème du changement climatique. Cependant, de l’avis de l’Inde, les objectifs de zéro émission ne seront pas à eux seuls la solution.

L’allégation a été faite par le ministre fédéral de l’Environnement du pays, avant la COP26.

La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique – COP26 – aura lieu en novembre et réunira les différents dirigeants mondiaux pour une discussion sur le climat et l’urgence climatique. A quelques jours de la « réunion » mondiale, Bhupender Yadav, le ministre fédéral indien de l’Environnement, a déclaré que fixer des objectifs de zéro émission à lui seul n’est pas une solution au changement climatique. Ceci, malgré la position adoptée par des dizaines de nations.

Au lieu de cela, le ministre indien estime que les pays les plus riches doivent reconnaître leur « responsabilité historique » en matière d’émissions, ainsi que protéger les intérêts des pays en développement et des plus vulnérables au changement climatique.

L’Inde étant le troisième émetteur de gaz à effet de serre au monde, après la Chine et les États-Unis, elle s’est engagée à « faire partie de la solution ». En effet, selon ABC News, il fait partie des rares pays proches d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En outre, le ministre fédéral indien de l’Environnement a souligné que le pays a déjà atteint ses objectifs climatiques sans le financement qui devrait être fourni par les pays les plus riches. Selon un document du ministère des Finances de 2019, le coût estimé pour atteindre ces objectifs est de 2,5 milliards.

De plus, Rameshwar Prasad Gupta, le plus haut responsable de l’environnement en Inde, estime que zéro émission à elle seule ne sera pas la solution, les pays devraient donc se concentrer sur la quantité de carbone émise alors qu’ils travaillent vers l’objectif de zéro émission.

A lire aussi :