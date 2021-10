Elon Musk a annoncé son intention de créer une université des sciences et de la technologie

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déjà habitué ses partisans à des idées farfelues et, pour beaucoup, difficiles à réaliser. Cette fois, ce n’était pas différent, puisque le multimillionnaire a fait savoir qu’il envisageait de créer une université.

Si elle est mise en œuvre, l’école s’appellera le Texas Institute of Technology & Science, ou TITS.

Elon Musk pourrait ouvrir une université

C’était à travers le Twitter – comme ses followers en ont pris l’habitude – qu’Elon Musk a révélé ce matin qu’il envisageait de créer une université. Si l’idée se concrétise, elle s’appellera Texas Institute of Technology & Science, ou, en abrégé, TITS. Comme il l’a assuré, en réponse à un adepte, le financement de la nouvelle école qu’il a conçue sera garanti.

Suite à l’annonce, Elon Musk a révélé que TITS sera « universellement admiré » ainsi qu’épique. Bien que le PDG de Tesla ait l’habitude d’annoncer des idées qui ne se concrétisent pas par la suite, il en exécute efficacement d’autres qui s’avèrent être un réel succès.

Comme mentionné par Futurism, l’université pensée par le multimillionnaire, qui sera installée au Texas, pourrait être un excellent moyen pour lui de former des ingénieurs et des scientifiques de haute qualité pour travailler dans ses entreprises et ses projets.

Malgré cette idée, Elon Musk a récemment répondu à un membre du public de « Satellite 2020 » à Washington DC, affirmant que l’université était « inutile » car il est possible d’apprendre « tout ce que vous voulez gratuitement ». De plus, il est d’avis que les collèges permettent aux étudiants de s’amuser et de prouver qu’ils sont capables d’accomplir des tâches, plutôt que de servir l’objectif d’apprendre.

À cet égard, il a révélé qu’il veillerait à ce que Tesla n’exige pas d’exigences universitaires de ses employés potentiels.

Bien que controversé dans le monde de la technologie, Elon Musk est toujours charismatique et entreprenant. Après tout, il a plusieurs entreprises prospères et est l’un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde.

A lire aussi :