Apple explique pourquoi le MacBook n’a pas d’écran tactile ni de Face ID

Après qu’Apple ait présenté le nouveau MacBook M1 équipé de SoC Max et M1 Pro, beaucoup ont demandé pourquoi la technologie Face ID n’avait pas été mise à l’honneur, car il s’agit de l’un des systèmes les plus avancés pour l’identification des utilisateurs. De plus, Apple aurait pu en profiter pour mettre les écrans des Mac tactiles, ce qui n’est pas arrivé non plus. Cependant, Apple a une explication à ces questions.

Dans des déclarations au Wall Street Journal, les dirigeants d’Apple ont justifié la résistance de l’entreprise à ajouter ces fonctionnalités au Mac.

Apple ne veut pas d’écrans tactiles sur MacBook

Alors que les concurrents les plus directs du MacBook, tels que les Chromebooks de Google et les PC Windows, ont déjà largement adopté les écrans tactiles, Apple ne l’a pas fait. Au lieu de cela, l’entreprise se concentre sur « l’entrée indirecte » sur le Mac et sur l’économie de la technologie d’écran tactile pour l’iPad.

John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, a déclaré dans l’interview :

Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile au monde sur un iPad. Il est entièrement optimisé pour cela. Et le Mac est entièrement optimisé pour la saisie indirecte. Nous ne ressentons pas vraiment de raison de changer cela.

Qu’en est-il de l’identification faciale ?

C’est parce que maintenant, avec un écran qui abrite une encoche, Face ID pourrait s’y déposer et fournir à l’utilisateur une nouvelle méthode sécurisée pour accéder à votre ordinateur. Malgré cela, les responsables d’Apple comprennent qu’il est plus approprié d’avoir le Touch ID que le Face ID sur un ordinateur portable.

Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable car vos mains sont déjà sur le clavier.

Tom Boger, vice-président du marketing d’Apple pour les produits Mac et iPad, a expliqué dans l’interview.

La conversation a porté sur plusieurs autres sujets. Des réparations par des tiers à la capacité des MacBooks à être résistants à l’eau. En ce qui concerne les réparations par des tiers, l’entreprise reste très critique sur ce choix, car les réparations, dans la plupart des cas, ne sont pas effectuées avec les bons produits et ne permettent pas la sécurité et la qualité du produit, comme si elle disposait d’un Apple Care et devait être réparée. par Apple ou ses agents autorisés.

Dans le cas de la résistance à l’eau, ce n’est pas quelque chose qui est sur le radar de la marque à appliquer à leurs ordinateurs portables.