Le PDG d’Activision réduit son propre salaire à 62 500 $ dans le cadre du procès pour harcèlement sexuel de l’entreprise

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cette semaine, le PDG d’Activision, Bobby Kotick, a annoncé aux investisseurs qu’il avait demandé que son salaire soit réduit au montant légal le plus bas pour la Californie cette année. C’est l’un des engagements qu’il a promis de répondre à la controverse entourant les multiples enquêtes d’Activision Blizzard sur la discrimination et le harcèlement sexuel.

Dans une lettre publiée sur la page des relations avec les investisseurs d’Activision Blizzard, Kotick demande au conseil d’administration de réduire sa rémunération totale à 62 500 $ jusqu’à ce qu’il détermine que l’entreprise a atteint des « objectifs transformationnels liés au genre » ainsi qu’une série d’engagements qu’il expose dans la lettre. . Kotick a également demandé à ne recevoir aucune prime ou rémunération en actions jusqu’à ce qu’ils déterminent qu’il a rempli ces obligations.

Dans la lettre, Kotick a proposé une politique de tolérance zéro à l’échelle de l’entreprise en matière de harcèlement. Cela signifie ne plus utiliser d’avertissements écrits et licencier des employés trouvés en représailles contre quiconque dépose une plainte. Kotick veut augmenter de 50 % le nombre de femmes et de personnes non binaires dans Activision Blizzard tout en consacrant 250 millions de dollars pour multiplier les opportunités pour divers talents. Il dit également que les employés ne seront plus tenus d’arbitrer les plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination.

En avril, Kotick a subi une réduction de salaire de 50% et une réduction de 50% de son bonus cible, mais il était toujours éligible pour gagner jusqu’à 200% de cette réduction de salaire. Plus tôt, en mars, un groupe d’investissement avait critiqué Kotick pour un bonus qui, selon lui, valait près de 200 millions de dollars.

Aujourd’hui a été une énorme victoire pour ABK Worker’s Alliance ! L’arbitrage forcé a été supprimé pour les affaires de harcèlement sexuel et de discrimination. L’entreprise a annoncé qu’elle augmenterait de 50 % le nombre de femmes et de personnes non binaires qu’elle emploie 💙 https://t.co/N6ZGkUIsiA – ABetterABK Alliance des travailleurs ABK (@ABetterABK) 28 octobre 2021

Cependant, au cours de l’été, le département californien du logement équitable et de l’emploi a giflé Activision Blizzard avec une action en justice pour avoir prétendument autorisé une culture de «fraternité» en proie au harcèlement sexuel et à la discrimination à l’encontre des employées. Il a reçu des plaintes de l’Equal Employment Opportunity Commission et des Communication Workers of America, dont Activision a réglé plus tard 18 millions de dollars. La société a également fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission.

Depuis lors, au moins 20 employés ont quitté Activision Blizzard, dont l’ancien président de Blizzard, le directeur juridique et plusieurs concepteurs de jeux.

L’ABK Workers Alliance, un groupe d’employés d’Activision Blizzard, a émergé pour demander des changements dans l’entreprise après le début du procès, appelé L’annonce de Kotick « une énorme victoire ». Elle s’est particulièrement félicitée de la suppression de l’arbitrage forcé. « Nous restons fermes sur notre demande que l’enquête soit menée par un tiers impartial, dont WilmerHale ne fait pas partie. »