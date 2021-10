3 services de retouche photo en ligne gratuits que vous enregistrerez dans vos favoris

La créativité est désormais un moyen pour beaucoup de développer leur travail, de communiquer avec les clients ou tout simplement avec leurs amis et leur famille les plus proches. La création de publications pour les médias sociaux, d’affiches pour les magasins ou la création d’un album photo de famille peut nécessiter quelques modifications.

Donc, aujourd’hui, nous vous proposons trois services de retouche photo, certains avec des objectifs différents, que vous devrez enregistrer dans vos favoris. De plus, ils ont tous des versions gratuites avec de nombreuses fonctionnalités associées.

Éditeur de Taler

La première suggestion va à Taler qui vous permet d’éditer des photos à différents niveaux. Permet de couper, d’ajuster la taille en s’adaptant aux différents réseaux sociaux ou objectifs.

De nombreux filtres et calques sont disponibles, tels que des gouttes de pluie, des lumières, des effets de papier ou des nuages. Vous permet d’ajouter du texte avec divers modèles disponibles, des autocollants et de nombreux autres ajustements. Le tout gratuitement et avec exportation sans filigrane.

Il en va de même pour des services comme Fotor ou le plus populaire Pixlr.





Taler

Toile

Bien que vous puissiez simplement éditer une image, dans les différents paramètres mentionnés, le service Canva propose, gratuitement, des fonctionnalités plus avancées d’un point de vue design. Il est idéal pour créer des publications sur Instagram, pour créer des affiches, des présentations et même des logos, des flyers ou des infographies.

Si vous avez besoin de développer l’un de ces projets ou d’autres projets créatifs, mais que vous ne pouvez pas investir beaucoup d’argent, vous pouvez commencer ici.

Toile

Photos.nettoyage

Enfin, un autre service en ligne gratuit qui vous aidera avec vos photos est Cleanup.pictures. Ici l’idée n’est pas de régler la luminosité ou la luminosité, mais d’éliminer les éléments qui sont trop présents sur une photo. Il suffit de faire glisser la photo sur le site Web, d’ajuster le marqueur à la taille souhaitée, de parcourir l’objet à supprimer et d’attendre que le logiciel fasse son travail.

Dans les tests que nous avons effectués, nous pouvons dire que les résultats sont bons, mais parfois il peut être nécessaire de passer plus d’une fois avec un marqueur.





Photos.nettoyage