La sonde Juno de la NASA fournit des informations supplémentaires sur la géante gazeuse Jupiter

Vue d’ensemble : cela fait plus de cinq ans que le vaisseau spatial Juno de la NASA est entré sur l’orbite de Jupiter. Au cours de cette période, Juno a fourni aux astronomes et aux scientifiques une mine d’informations sur la géante gazeuse, dont certaines ont récemment été rendues publiques pour la première fois par le biais d’une série de revues publiées.

Depuis son entrée sur l’orbite de Jupiter, Juno a effectué 37 passages de la planète à ce jour. À chaque fois, l’engin utilise un ensemble d’instruments spécialisés pour en savoir plus sur la plus grande planète de notre système solaire.

Le radiomètre à micro-ondes (MWR) du vaisseau spatial, par exemple, a été utilisé pour regarder sous les sommets des nuages ​​de Jupiter et étudier la structure des nombreuses tempêtes qui font rage à travers la planète. À partir de ces données, les scientifiques ont pu déterminer que les cyclones standard sont plus chauds en haut, plus froids en bas et ont des densités atmosphériques plus faibles. Les anticyclones, comme la Grande Tache Rouge qui tournent dans la direction opposée, sont plus froids en haut et plus chauds en bas.

Les données ont en outre révélé que certaines des tempêtes sur Jupiter sont beaucoup plus hautes que prévu, certaines s’étendant à 60 milles sous le sommet des nuages. D’autres, comme la Grande Tache Rouge, s’étendent sur plus de 200 miles.

Plus tôt cette année, la NASA a prolongé la mission de Juno (avec InSight) jusqu’en septembre 2025, ou la fin de sa vie, selon la première éventualité, au cours de laquelle elle étudiera davantage la planète, ses anneaux et ses lunes.