PrivaZer est une excellente alternative à CCleaner pour les utilisateurs qui apprécient la confidentialité

PrivaZer peut effacer définitivement toutes les traces à l’aide de méthodes de suppression sécurisées et également réinitialiser vos secteurs de disque libres à zéro pour éliminer toutes les traces des opérations de suppression précédentes. Le processus d’analyse et de nettoyage initial peut prendre un peu de temps (20 à 30 minutes), selon la taille de vos disques et le nombre de traces trouvées. Les autres fonctionnalités incluent les nettoyages programmés, la prise en charge des lecteurs amovibles et des clés USB, les sauvegardes automatiques du registre, la suppression de l’historique USB, etc.

Vous pouvez consulter les résultats dans le détail et choisir de les effacer en toute sécurité de votre disque. Le programme effectue une analyse très approfondie qui inclut non seulement les traces courantes telles que le registre, l’historique Internet, les cookies, etc., mais recherche également des traces potentielles dans vos secteurs d’espace disque libre.

Caractéristiques:

Nettoyage sécurisé en un clic

Nettoyages irréversibles par écrasement des techniques

Nettoyage en profondeur

Pour votre PC et pour vos périphériques de stockage

Écrasement intelligent : PrivaZer reconnaît automatiquement votre type de support de stockage (disque magnétique, SSD, etc.) et adapte ses algorithmes d’effacement

La protection de la vie privée

PrivaZer empêche la reprise de vos activités.

Savez-vous ce qu’il y a encore dans votre espace libre ?

Visualisation des traces résiduelles d’anciens fichiers restant dans l’espace libre

Nettoyage intelligent de l’espace libre

Nettoyage des traces résiduelles dans les zones d’espace libre nécessitant une remise à zéro

Savez-vous ce qu’il reste de vos activités passées ?

Lorsque vous utilisez votre PC (à la maison ou au bureau), allez sur Internet, regardez une vidéo, téléchargez, copiez/supprimez des fichiers sur votre PC, installez/désinstallez ou utilisez un logiciel, etc… vous laissez toujours des traces sensibles

Quoi de neuf: