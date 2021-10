Realme peut démarrer sur les voitures électriques, les scooters et plus encore, selon un brevet

Actuellement, les marques bien connues dans un certain secteur ne se limitent pas à quelques produits spécifiques. Le monde technologique est de plus en plus multiforme et les consommateurs recherchent la variété et les nouveautés de leurs marques préférées.

De cette façon, selon les dernières informations, la société chinoise peut également vraiment se lancer sur le marché des voitures électriques, des scooters, des vélos, des drones et bien plus encore. Les données sont contenues dans un brevet qui a maintenant été divulgué.

Realme peut-il se lancer dans le secteur de la voiture électrique ?

Realme est principalement connu pour ses smartphones et également pour le segment de la maison intelligente. Mais comme d’autres marques, notamment chinoises, cette marque basée à Shenzhen semble également se concentrer sur le marché de la voiture électrique. Et comme il s’agit actuellement d’une entreprise mieux connue des consommateurs, et n’est plus une filiale d’OPPO, il est également plus à l’aise et accepté par le marché de prendre des risques dans d’autres secteurs et d’apporter d’autres produits différents.

Alors maintenant, le leaker populaire et fiable Mukul Sharma démontre que le royaume enregistrera des brevets pouvant être utilisés pour les voitures électriques, les vélos et les scooters. Selon ce qui a été révélé, les informations proviennent de documents originaires d’Inde où il est mentionné que les brevets potentiels pour realme seront également utilisés dans les drones, les équipements antivol, les voitures autonomes, entre autres.

Mukul Sharma a partagé ces données sur son compte officiel de réseau social Twitter, dont vous pouvez voir la publication ci-dessous :

Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné dans d’autres situations similaires, le fait qu’il y ait un brevet n’est pas synonyme de l’existence, présente ou future, de ce même produit. Cependant, peut-être que si le realme fait vraiment avancer cette idée, elle sera certainement bien acceptée par la plupart des consommateurs, en particulier par les fans de l’entreprise.

Mais ce ne serait pas la première entreprise de smartphones à se lancer sur le marché des voitures électriques, car d’autres, comme Xiaomi, ont déjà ce projet bien défini.

