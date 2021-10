Teenage Engineering lance un boîtier PC mini-ITX que vous pouvez construire vous-même

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Teenage Engineering, une société suédoise connue pour son équipement audio sans fil et ses synthétiseurs, se développe maintenant sur le marché des boîtiers pour PC en lançant l’ordinateur-1, un boîtier en aluminium mini-ITX minimaliste livré sous forme de kit à monter soi-même.

À l’extérieur, l’ordinateur-1 peut attirer l’attention de tout le monde avec sa finition thermolaquée orange pur RAL 2004. Les poignées chromées permettent un transport facile d’un endroit à l’autre sans tracas.

Mesurant 170x190x322mm avec les poignées incluses, l’ordinateur compact-1 a été conçu pour occuper un faible encombrement sur votre bureau, libérant ainsi de l’espace pour d’autres choses. Malgré sa taille, vous pouvez toujours y loger un système complet, mais vous devrez tenir compte de ses limites. Par exemple, l’ordinateur-1 ne prend en charge que les GPU à 2 emplacements jusqu’à 180 mm de long, les refroidisseurs de processeur de 120 mm de haut et les blocs d’alimentation SFX.

Outre son esthétique, une autre chose qui rend le boîtier de l’ordinateur 1 différent des autres est la façon dont il est expédié. Il se présente sous la forme d’un kit à monter soi-même composé principalement de panneaux en aluminium de 1 mm qui sont « assez flexibles pour se plier en forme et assez robustes pour garder vos composants en sécurité ».

Le kit est livré avec tout le nécessaire pour construire le boîtier, y compris un manuel illustré montrant comment l’assembler et où plier les panneaux en aluminium. Consultez le manuel si vous êtes intéressé par la façon dont tout cela se passe ensemble.

Les origines du boîtier mini-ITX Computer-1 de Teenage Engineering remontent à la création de l’entreprise. À l’époque, les employés essayaient de trouver un boîtier PC adapté à leurs besoins, en vain. Ainsi, en utilisant leur propre découpeur laser, des panneaux haute densité de 6 mm et de la peinture en aérosol, ils ont créé ce qui allait devenir le prototype initial du châssis de l’ordinateur-1.

Au fur et à mesure que leurs besoins évoluaient, le cas aussi. Les poignées utilisées dans le prototype initial ne pouvaient pas supporter le poids du boîtier. De plus, le prototype a été assemblé à l’aide de simples chevilles en bois pour le maintenir ensemble. Rien de tout cela n’était viable, encore moins pour un produit commercial, ce qui les a amenés à remplacer les panneaux de panneau par de l’aluminium pour réduire le poids et à remplacer les bouchons pour une option plus robuste.

La mallette computer-1 est vendue 195 €. Cependant, toutes les unités sont déjà épuisées. Les personnes intéressées peuvent laisser leur e-mail et Teenage Engineering enverra des notifications lorsqu’elles en auront plus en stock.