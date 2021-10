Cricket supprime la limite de vitesse de 8 Mbps et ajoute un accès 5G à tous les plans tarifaires

Avis de l’éditeur : si vous recherchez une alternative à l’un des principaux fournisseurs de services sans fil, les MVNO et les options prépayées comme Cricket valent certainement le détour. Vous finirez peut-être par faire quelques sacrifices dans le département des fonctionnalités, mais beaucoup trouvent que c’est un compromis valable compte tenu de l’argent que vous pourriez potentiellement économiser chaque mois.

Cricket Wireless, pour célébrer son dernier jalon d’abonné, a « réglé » ses plans tarifaires, en supprimant les limitations de vitesse et en ajoutant un accès au réseau 5G, le cas échéant. Voici tout ce que vous devez savoir.

À partir d’aujourd’hui, Cricket ajoute l’accès au réseau 5G à tous ses plans tarifaires. Cricket, si vous vous en souvenez, est détenu et exploité par AT&T, il suffit donc d’activer quelques commutateurs proverbiaux pour amener les clients de Cricket sur le réseau 5G d’AT&T.

Bien sûr, vous aurez besoin d’un smartphone compatible 5G pour accéder au réseau plus rapide. Vous pouvez consulter la carte de couverture de Cricket pour voir si la 5G est disponible dans votre région.

Cricket supprime également son plafond de vitesse de 8 Mbps sur ses 30 $/mois, 40 $/mois. et 55 $/mois. des plans. C’est sans doute la plus grande nouvelle, car le plafond de 8 Mbps de Cricket est lent depuis des années.

A lire aussi : Les meilleurs smartphones de 2021

Cricket, qui a déclaré avoir maintenant 12,4 millions d’abonnés, n’a pas tardé à souligner que ceux sur ses 60 $/mois. le plan illimité peut accéder au niveau financé par la publicité de HBO Max et est éligible pour un abonnement gratuit d’un an au Sam’s Club. Les clients de Cricket peuvent également obtenir un abonnement gratuit de 12 mois à Bark Jr Parental Controls et profiter d’une promotion dans l’application d’investissement Acorns.

Crédit image Zz