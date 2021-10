Microsoft bat Apple et est déjà l’entreprise la plus précieuse au monde

C’est l’actualité ! Après que certaines prédictions pointent vers ce scénario, il est confirmé que Microsoft est désormais l’entreprise la plus précieuse au monde.

Microsoft a maintenant une valeur marchande de 2,46 milliards de dollars (billions), tandis qu’Apple est à 2,43 milliards de dollars.

Microsoft a dépassé Apple en tant qu’entreprise la plus précieuse au monde, faisant du géant technologique de Cupertino le deuxième plus précieux au monde, suivi du géant pétrolier saoudien Aramco.

En fait, ce n’est pas Microsoft qui a obtenu de meilleurs résultats, mais le manque de « performances » d’Apple. La baisse de la valeur marchande d’Apple fait suite à ce que les analystes et les experts de Wall Street appellent des résultats trimestriels décevants, malgré une croissance solide dans toutes les catégories de produits.

Un rapport publié début mai a mis en évidence certaines des stratégies par lesquelles Microsoft et Apple deviendront de plus en plus compétitifs. Alors que les deux sociétés continuent d’investir massivement dans la réalité augmentée et l’intelligence artificielle, la rivalité (et même la facturation) devrait se développer dans les années à venir.

