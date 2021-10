Microsoft rachète Two Hat, adieu les problèmes de modération sur Xbox

Le géant de Redmond fait toujours ses courses, après le rachat de Clear Software c’est désormais au tour de Two Hat. Cette société se consacre à la modération de contenu et s’est engagée à empêcher le contenu nuisible de Xbox. Fondée il y a près de 10 ans par un ancien spécialiste de la sécurité de Disney Interactive, Two Hat utilise l’IA pour classer et filtrer des milliards d’interactions via des messages, des images, des noms d’utilisateur, des vidéos, etc. Microsoft travaille avec Two Hat depuis plusieurs années pour améliorer les communautés Xbox, mais les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Two Hat rejoint la famille Microsoft

« Au cours des dernières années, Microsoft et Two Hat ont travaillé ensemble pour mettre en œuvre une technologie de modération proactive dans les expériences de jeu et au-delà des jeux pour détecter et supprimer le contenu nuisible avant qu’il n’atteigne les membres de nos communautés.explique Dave McCarthy, responsable des services produits Xbox. « La technologie de Two Hat a contribué à rendre les communautés mondiales sur Xbox, Minecraft et MSN plus sûres pour les utilisateurs ».

L’acquisition vise à améliorer la modération du contenu dans l’écosystème de jeu de Microsoft, et même à s’étendre à d’autres services de l’entreprise. Microsoft a de grands projets pour les services aux consommateurs, après avoir embauché un ancien cadre d’Uber pour diriger un nouvel effort d’applications grand public plus tôt cette année.

Rappelons que ces derniers mois les gros achats de Microsoft, qui n’ont pas porté leurs fruits, ont cherché à acquérir TikTok, Pinterest et Discord. Satya Nadella lui-même a exprimé son intérêt pour Microsoft en se concentrant sur les créateurs et les communautés. Et la modération joue un rôle essentiel dans tout service en ligne communautaire.

Two Hat n’a pas seulement travaillé avec Microsoft, il avait ses propres clients que Microsoft continuera à prendre en charge. « Il s’agit d’un investissement important pour aider et servir les clients existants de Two Hat. De nouveaux clients potentiels et de multiples expériences de produits et services ici chez Microsoft »dit McCarthy. « Avec cette acquisition, nous aiderons les communautés en ligne mondiales à devenir plus sécurisées et inclusives afin que tout le monde participe, contribue positivement et prospère. »