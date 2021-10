COVID-19 : la charge virale maximale est similaire entre les vaccinés et les non vaccinés

Le monde reste dans un état de pandémie en raison de COVID-19. Les chiffres ont augmenté dans certains pays, bien que le taux de mortalité soit désormais inférieur grâce au vaccin.

Une étude récente révèle que le pic de charge virale est similaire entre les vaccinés et les non vaccinés.

Une étude sur le COVID-19 a été réalisée au Royaume-Uni

Les personnes infectées par la variante Delta du virus SARS-CoV-2 ont connu une charge virale maximale similaire quel que soit le statut de vaccination COVID-19, a révélé une étude publiée dans la revue The Lancet. L’enquête s’est déroulée au Royaume-Uni entre septembre 2020 et septembre 2021 et a compté 621 participants dans un contexte familial.

Selon l’étude, 205 contacts familiaux ont été enregistrés pour la variante Delta, dont 53 étaient positifs pour COVID-19. Sur ces 205 contacts, 126 (62 %) avaient reçu deux doses de vaccin, 39 (19 %) une dose et 40 (19 %) n’étaient pas vaccinés.

Parmi les contacts ayant reçu deux doses de vaccin, 25 % (31/126 contacts) ont été infectés par le variant delta contre 38 % (15/40) des contacts familiaux non vaccinés, ce qui démontre un risque plus faible, mais toujours appréciable, que les personnes vaccinées soient infectés par la variante Delta par rapport aux personnes non vaccinées.

Les recherches menées ont également révélé que le pic de charge virale chez les personnes vaccinées était similaire à celui enregistré chez les personnes non vaccinées, ce qui contribue à expliquer la survenue d’un nombre élevé de cas même dans les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés.

Les auteurs de l’étude ont également réitéré l’importance des vaccins pour contrôler la pandémie au niveau de l’infection grave et de la mort, en plus d’administrer des doses de rappel à tous ceux qui sont éligibles.

Ajit Lalvani, co-auteur de l’étude, dit que…

La vaccination seule n’est pas suffisante pour empêcher les gens d’être infectés par la variante Delta et sa propagation dans l’environnement domestique. La transmission continue que nous voyons parmi les personnes vaccinées rend essentiel que les personnes non vaccinées se fassent vacciner pour se protéger du covid-19. Nous avons constaté que la susceptibilité à l’infection augmentait déjà quelques mois après la deuxième dose du vaccin, de sorte que les personnes éligibles pour les vaccins de rappel devraient les recevoir rapidement.

Au Portugal, depuis mars 2020, 18.149 personnes sont décédées et 1.088.133 cas d’infection ont été enregistrés, selon les données de la Direction générale de la santé.