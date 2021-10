Redmi Note 11 – il y a trois nouveaux smartphones à découvrir

La marque Redmi de Xiaomi est un véritable succès commercial dans le monde entier. Les dernières données, partagées par la société, révèlent que dans le monde, plus de 240 millions d’unités de smartphones ont été vendues. Seulement au cours des 5 derniers mois, en moyenne, environ 8 millions ont été vendus par mois.

La gamme Redmi Note a été mise à jour et trois nouveaux modèles connaissent déjà du succès. Il s’agit de Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+.

Les nouveaux smartphones de la gamme Redmi Note 11

Xiaomi, à travers sa marque Redmi, a présenté trois nouveaux smartphones. Le Redmi 11 est la version la plus basique équipée d’un SoC MediaTek Dimensity 810 5G et dispose de trois options de mémoire RAM, 4 Go, 6 Go ou 8 Go. Des versions de stockage de 128 ou 256 Go sont également disponibles.

Ce modèle possède également l’écran le plus basique, étant un écran LCD de 6,6″ avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. À l’arrière, il dispose de deux caméras, l’une de 50 MP et l’autre de 8 MP (ultra large). À l’avant, il y a un 16 MP appareil photo, appareil photo qui, d’ailleurs, est le même sur tous les modèles.

De plus, tous les modèles ont des haut-parleurs stéréo et une prise jack 3,5 mm, cependant, seules les deux autres versions ont des haut-parleurs JBL. La batterie est un autre facteur important, avec 5000 mAh et une charge rapide à 33W.

Redmi Note 11 Pro+ apporte une charge de 120 W pour le milieu de gamme

Les modèles Redmi Note 11 Pro et Pro+ sont très similaires. Ils ont tous deux un écran FullHD+ AMOLED de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le module caméra est également le même, avec trois caméras, une de 108 MP, une autre de 8 MP et une troisième de 2 MP, et les deux enregistrent en 4K à 30 fps, pleine résolution.

C’est la batterie que le modèle Redmi Note 11 Pro+ surprend le plus. Pas exactement pour permettre la charge à 120W, mais pour amener cette technologie au milieu de gamme, une charge complète en seulement 15 minutes, comme l’indique la marque.

Le modèle Pro dispose d’une batterie de 5160 mAh, la capacité la plus élevée des trois, et se charge également rapidement à 67W.

Les nouveaux smartphones viennent d’être introduits sur le marché chinois et seront disponibles la semaine prochaine. Pour le marché international, aucune date n’est fixée pour son lancement, mais elle ne devrait pas tarder.

Spécifications générales

REDMI NOTE 11 REDMI NOTE 11 PRO REDMI NOTE 11 PRO + Filtrer ACL, 6,6″ Full HD+, 90 Hz AMOLED, 6,67″ Full HD+, 120 Hz AMOLED, 6,67″ Full HD+, 120 Hz Processeur MediaTek Dimension 810 MediaTek Dimension 920 MediaTek Dimension 920 RAM 4 Go / 6 Go / 8 Go 6 Go / 8 Go 6 Go / 8 Go Espace de rangement 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go 128 Go / 256 Go Tambours 5 000 mAh (33 W) 5.160mAh (67W) 4 500 mAh (120 W) caméra arrière 50 MP (large) + 8 MP (ultra large) 108 MP (large) + 8 MP (ultra large) + 2 MP (téléobjectif/macro) 108 MP (large) + 8 MP (ultra large) + 2 MP (téléobjectif/macro) Caméra frontale 16 MP 16 MP 16 MP système opérateur Android 11 avec MIUI 12.5 Android 11 avec MIUI 12.5 Android 11 avec MIUI 12.5 Lien 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C, prise 3,5 mm 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, prise 3,5 mm 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, prise 3,5 mm l’audio Haut-parleurs stéréo Haut-parleurs stéréo, JBL Haut-parleurs stéréo, JBL Poids et dimensions 195g + 8.8mm d’épaisseur 207g + 8.3mm d’épaisseur 204g + 8.3mm d’épaisseur Prix ~ 162 € (1 199 CNY) ~ 215 € (1 699 CNY) ~ 255 € (1 999 CNY)