1,13 milliard de dollars de crypto-monnaies ont été volés au troisième trimestre 2021

Bien qu’il s’agisse d’un marché instable, les crypto-monnaies ont récemment augmenté. L’intérêt des consommateurs grandit et il n’est pas étonnant que Bitcoin à lui seul vaut actuellement plus de 50 mille euros.

Avec ce scénario, il faut s’attendre à ce qu’il s’agisse d’une industrie qui attire l’attention des criminels. Et selon un récent sondage, rien qu’au 3e trimestre 2021, 1,13 milliard de dollars de cryptomonnaies ont été volés. De plus, il y a eu plus de vols sur ce marché de janvier à septembre cette année que pendant toute l’année 2020.

1,13 milliard de dollars de crypto-monnaies volées au troisième trimestre

Selon une récente enquête menée par Atlas VPN, les trois premiers trimestres de 2021 ont enregistré un volume de vols de crypto-monnaie plus élevé que le total de l’année dernière. Selon les détails, jusqu’en septembre de cette année, 146 fraudes ont été enregistrées, alors qu’en 2020, il y en avait un total de 122.

Cependant, alors que le marché des devises numériques continue d’augmenter, la valeur globale augmentant début octobre, on estime que le nombre de vols augmentera encore plus d’ici la fin de l’année.

Des recherches indiquent qu’au cours du seul troisième trimestre 2021, 1,13 milliard de dollars de crypto-monnaies ont été volés, ce qui équivaut à environ 97 millions d’euros. Sur ce montant, près de 800 millions de dollars ont été prélevés sur des utilisateurs ou des applications sur le réseau Ethereum à travers 20 attaques sur l’écosystème. Et sur ces 20, une seule attaque, visant le Poly Network, a réussi à voler 610 millions de dollars.

La deuxième plus grande cible était les échanges de crypto-monnaie, où il y avait environ 114 millions de dollars volés entre juillet et septembre. Les attaques sur la plateforme japonaise Liquid ont entraîné des pertes de près de 90 millions de dollars tandis que les attaques sur le réseau EOS ont rapporté une soustraction de 25,4 millions de dollars.

À leur tour, il y a eu également 28 attaques sur d’autres plateformes moins populaires et des lancements de fausses crypto-monnaies qui ont entraîné un vol de 193 millions de dollars au cours du seul troisième trimestre 2021.

Pour commettre des crimes, les voleurs exploitent les failles des protocoles et des systèmes de sécurité de diverses plateformes ou blockchains. Ils induisent également les utilisateurs en erreur par l’hameçonnage et d’autres tactiques d’escroquerie.

Consultez toutes les données de l’enquête ici.