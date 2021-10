Que veut dire Meta, le nouveau nom de Facebook

Mark Zuckerberg a changé le nom de sa société, qui s’appelle désormais Meta. La nouvelle identité Facebook est liée à l’idée de Metaverso si chère au fondateur et PDG, mais a des racines beaucoup plus anciennes. Voici ce que signifie le terme « Meta » et d’où il vient.

Facebook a un nouveau nom. Cela s’appelle Meta, un terme présenté par Mark Zuckerberg qui définit la société holding qui possède Instagram, WhatsApp, Oculus, Facebook et tous les autres produits de la réalité de Menlo Park. Le nom est une référence au Metaverse, l’idée du futur selon Zuckerberg qui utilise des éléments de réalité virtuelle et augmentée pour connecter les gens. Le concept du Métavers n’est pas né avec Facebook : le premier à utiliser ce terme fut Neal Stephenson dans Snow Crash, un livre de science-fiction publié en 1992 et basé sur l’idée d’un espace virtuel partagé, sorte d’avenir du la toile. Même dans ce cas, cependant, la référence a des racines plus anciennes, en grec.

Le terme Meta en grec signifie « au-delà » : c’est ce qui vient après, quelque chose qui suit le présent. La métaphysique d’Aristote, par exemple, est ainsi appelée parce qu’elle fait suite à la publication des ouvrages intitulés « Physique » : les premiers savants ont commencé à appeler la deuxième série « ta meta ta physika » précisément parce qu’elle est « ce qui suit la physique ». Le métaverse est quelque chose qui suit l’univers actuel, « un nouveau chapitre caractérisé par un avenir qui nous mènera au-delà de ce que les connexions numériques rendent possible aujourd’hui », lit-on sur le site Web de la nouvelle société. « Au-delà des limites des écrans, de la distance et même de la physique ». Le nouveau nom de Facebook souligne donc la volonté d’amener les utilisateurs vers cette nouvelle réalité virtuelle.

« J’ai étudié les classiques et le mot ‘Meta’ vient du grec ‘au-delà’. Pour moi, il symbolise qu’il y a toujours quelque chose à construire et qu’il y a toujours un nouveau chapitre dans l’histoire » a expliqué Zuckerberg dans la lettre de fondation de la nouvelle réalité. « La nôtre est une histoire née dans un dortoir et développée au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, dans une famille d’applications que les gens utilisent pour se connecter, trouver leur voix et créer des entreprises, des communautés et des mouvements qui ont changé le monde ».

Même Zuckerberg ne sait toujours pas quel nouveau nom donner à Facebook

Bien entendu, le nouveau nom est accompagné d’un nouveau logo. « Nous l’avons conçu pour vivre en mouvement et en 3D », explique l’entreprise. La nouvelle image est composée d’une seule ligne qui forme une boucle continue en forme de « M » mais qui ressemble aussi au symbole de l’infini. « Il est destiné à être vu sous différents angles et à interagir avec les utilisateurs », poursuit la note. « En plus de représenter le Méta, il souligne les horizons infinis du Métavers ».