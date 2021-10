ASRock annonce la gamme de cartes mères Z690 pour les processeurs Intel Alder Lake

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les consommateurs ont reçu l’annonce officielle des nouveaux processeurs Intel Alder Lake de 12e génération. L’équipement est déjà en prévente et arrivera sur les tablettes le 4 novembre. Et c’est maintenant au tour des marques partenaires du constructeur de présenter également leurs produits compatibles avec les nouveaux et puissants processeurs.

En ce sens, la société taïwanaise ASRock vient d’annoncer sa nouvelle gamme de cartes mères Z690 pour processeurs Intel.

ASRock Z690 : Cartes mères pour processeurs Intel Alder Lake

Après l’annonce officielle des nouveaux processeurs Intel de 12e génération, certaines marques ont déjà retroussé leurs manches et ont commencé à présenter leurs nouveaux produits développés avec en tête la compatibilité et la prise en charge des nouveaux processeurs.

ASRock était l’une de ces marques qui a maintenant présenté au monde sa nouvelle gamme de cartes mères Z690, comprenant un total de 11 modèles.

Le modèle haut de gamme s’appelle ASRock Z690 Taichi et offre le meilleur de la marque pour une carte mère. Il est doté de VRM à 20 phases et de plusieurs dissipateurs thermiques pour garder les puces au frais. Il dispose également d’un port SATA et USB et offre également à l’utilisateur toute la protection contre les logiciels malveillants et les ransamware potentiels. Cette nouvelle carte Z690 Taichi prend également en charge les mémoires DDR5 et USB4-C avec la technologie Thunderbolt 4.

D’autre part, le prochain modèle le plus puissant est l’ASRock Z690 PG Velocita. Il dispose d’un slot PCIe Gen 5 et offre une bande passante de 128 Go/s, soit deux fois plus que la génération précédente. De plus, ce modèle prend en charge les mémoires DDR5, étant avec Taichi les seuls modèles avec ce support.

Voir les modèles de toute la gamme ASRock Z690 :

Taichi DDR5

PG Velocita DDR5

Phantom Gaming-ITX TB4 DDR4

WiFi extrême 6E DDR4

DDR4 extrême

Steel Legend WiFi 6E DDR4

Acier Légende DDR4

PG Riptide DDR4

PRO RS DDR4

Phantom Gaming 4 DDR4

M Phatom Gaming 4 DDR4

Ces cartes mères conservent la technologie BFB qui permet d’augmenter la limite de puissance. En substance, il promeut que les processeurs reçoivent plus de puissance que la norme 125 W PL1. De cette façon, les processeurs peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées que celles expédiées de l’usine.

Pour l’instant ASRock n’a pas encore publié les prix de tous les modèles, cependant les modèles les plus basiques devraient coûter environ 170 euros et le haut de gamme peut facilement dépasser les 300 euros.

Vous pouvez voir tous les détails des nouvelles cartes mères ASRock Z690 ici.