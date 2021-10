Windows 11 : Microsoft a déjà commencé à envoyer la mise à jour pour un autre lot de PC

Après plusieurs mois de développement, Windows 11 est enfin accessible et disponible sous forme de mise à jour du système actuel. Microsoft le propose gratuitement aux utilisateurs et espère que tout le monde pourra installer cette version.

Avec sa sortie le 5 octobre, la porte s’est ouverte et beaucoup utilisent déjà cette version, sans problème ou non. Au début, la disponibilité était limitée et maintenant Microsoft a étendu l’accès à un autre groupe d’utilisateurs.

La sortie de Windows 11, bien qu’ouverte, est contrôlée par Microsoft afin d’éviter la propagation des problèmes. C’est une mesure qui est normale et qui garantit que seuls les PC préparés reçoivent les nouvelles.

Bien sûr, au fil du temps, Microsoft publiera le nouveau Windows 11 sur plus de PC et plus d’appareils. Ce n’est qu’ainsi que vous aurez la part de marché que vous recherchez et qui est attendue, privant ainsi votre qualité et votre attention des utilisateurs.

Pour poursuivre son plan d’installation, Microsoft a maintenant décidé d’amener Windows 11 sur un autre gros lot de PC. Les conditions pour être couvert ne sont pas claires, mais ils sont certainement prêts à recevoir cette nouvelle fonctionnalité.

Microsoft utilise les mécanismes et les prédictions de ses systèmes d’apprentissage automatique pour réaliser cette extension. Jusqu’à présent, ils ont fait leurs preuves et évitent les problèmes en rendant la mise à jour disponible sur les machines non prises en charge ou boguées.

Le grand atout de ce nouveau système est l’actualité et la sécurité qu’il apporte aux utilisateurs. Pour cette raison, Microsoft recommande l’installation de Windows 11, afin que tout le monde soit à l’abri de ce qui est mis à disposition avec cette mise à jour de votre système.

Pour vérifier la présence de cette mise à jour dans Windows 10, accédez simplement à Paramètres, puis recherchez cette mise à jour Windows. Il n’est pas garanti d’atteindre tout le monde et même pas qu’il soit déjà disponible, mais la vérité est que Microsoft a déjà étendu sa disponibilité.