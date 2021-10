Facebook change le nom de l’entreprise en Meta car il se concentre sur le métaverse

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a dévoilé le nouveau nom de l’entreprise, Meta. Comme cela avait été signalé, cela signifie un nouvel effort pour faire du métavers un centre des ambitions de l’entreprise pour l’avenir. C’est aussi probablement un effort pour éloigner l’entreprise de la grande quantité de mauvaise presse qu’elle a reçue récemment.

En annonçant le changement de nom, la société s’est mise à vendre l’idée du métaverse, un espace virtuel 3D qui combine la réalité virtuelle et la technologie de réalité augmentée. Zuckerberg lors de l’annonce du livestream l’a salué comme la prochaine étape de la communication en ligne après avoir écrit du texte sur des sites Web et des médias sociaux sur des appareils mobiles. Il s’attend à ce que le métaverse soit généralisé au cours des cinq à dix prochaines années, avec jusqu’à un milliard d’utilisateurs à ce stade.

Selon Zuckerberg, le métaverse sera un espace où les gens pourront interagir les uns avec les autres, avec leurs médias et des objets du monde réel via des casques VR (comme l’Oculus Quest 2 de Facebook, un smartphone AR et des lunettes intelligentes. Ils pourront travailler et jouer ensemble dans des maisons et des mondes virtuels personnalisés, et peut-être même s’engager dans une « économie métaverse » où ils construiront des entreprises.

Le livestream a présenté des jeux VR populaires comme Beat Saber comme étant capables d’interagir avec le métaverse. Tout en montrant d’autres jeux et logiciels de réalité virtuelle, Zuckerberg a également révélé que Rockstar travaillait sur Grand Theft Auto: San Andreas pour la quête 2.

« Au fil du temps, j’espère que nous serons considérés comme une entreprise métaverse », a déclaré Zuckerberg vers la fin du flux, juste avant d’annoncer le changement de nom. « A partir de maintenant, nous allons être d’abord métavers, pas Facebook d’abord. »

En plus de révéler le nom « Meta », Zuckerberg a annoncé qu' »au fil du temps », les utilisateurs n’auront plus besoin d’utiliser Facebook pour utiliser les autres services de l’entreprise. Cela pourrait englober tous les produits que Facebook possède comme WhatsApp, Instagram et Oculus. Cela pourrait être similaire à la façon dont en 2015, Google s’est réorganisé en tant que filiale de la nouvelle société mère Alphabet.

Le changement intervient également à un moment où Facebook pourrait essayer de s’éloigner de la controverse qu’il a rencontrée au cours des dernières semaines. La société a récemment admis à ses actionnaires qu’elle faisait l’objet d’une enquête du gouvernement suite à des fuites, principalement de la part de la dénonciatrice Frances Haugen.

L’un des principaux enseignements des « Facebook Papers » est que Haugen a déclaré au Securities and Exchange Committee (SEC) que « Facebook a induit les investisseurs et le public en erreur sur son rôle dans la perpétuation de la désinformation et de l’extrémisme violent concernant les élections de 2020 et l’insurrection du 6 janvier ».

Plus tôt en septembre, un rapport a fait surface révélant que Facebook savait à quel point Instagram pouvait être dommageable pour la santé mentale des jeunes filles. Toujours en septembre, un extrait de la biographie de Pether Thiel affirmait que Zuckerberg avait conclu un accord avec le président de l’époque, Donald Trump en 2019, selon lequel Facebook éviterait de vérifier les faits politiques si l’administration Trump n’était pas « la main lourde » dans sa réglementation, une affirmation Zuckerberg nie.