Facebook Papers : Après tout, sur quelles fondations l’empire des médias sociaux est-il construit ?

Ces derniers jours, on a beaucoup lu sur l’affaire « Facebook Paper ». Les pratiques douteuses d’un point de vue éthique étaient déjà plus que suspectes. L’affaire Cambridge Analytica est venue exposer le plus grand réseau social de l’entreprise, mais le passage du temps a fait oublier au monde l’hypothétique inconduite.

La façon dont Facebook gère certains des problèmes les plus brûlants est à nouveau sous les projecteurs après que Frances Haugen, ancienne employée de l’entreprise, a publié un ensemble de documents internes. Mais après tout, que disent ces documents ?

Facebook Papers, le début d’une longue histoire (pas de fin en vue)

Les documents partagés par Frances Haugen au Wall Street Journal ont révélé une réalité peu flatteuse à propos de Facebook et de la façon dont l’entreprise aborde des questions pertinentes de société, telles que les droits de l’homme, la politique, les discours de haine ou le racisme, au vu de ses objectifs en termes de profits.

En plus de l’interview et de divers documents déjà connus, d’autres documents internes révélant l’inconduite de l’entreprise ont récemment été partagés. Ces informations font partie de plus de 10 000 documents internes qui sont déjà en cours d’analyse par le Congrès.

L’impact de ce processus est tel qu’il ne faudra peut-être pas longtemps à l’entreprise Facebook Inc. pour changer de nom, s’éloigner du réseau social et poursuivre son travail dans le métaverse, qui est l’objectif principal actuel de l’entreprise.

Après tout, sur quelles fondations l’empire des médias sociaux est-il construit ?

Parmi les nombreuses accusations déjà portées, il y a des informations dans ces documents qui révèlent clairement le caractère et la manière dont le réseau social est géré. Nous montrerons ici quelques exemples des questions les plus controversées qui ont encore beaucoup à être explorées.

La suppression des contenus sensibles est désormais une préoccupation des réseaux sociaux et, sur Facebook, nous avons déjà lu dans de nombreux rapports que le succès, par exemple, dans la suppression des messages incitant à la haine est supérieur à 90 %. Cependant, dans des documents maintenant rendus publics, il est révélé qu’en fait, seulement 5 % de ce type de contenu est supprimé de la alimente.

Suivant également ce thème est l’investissement du réseau social dans les pays où la violence est une réalité (qu’elle soit raciale, religieuse ou sexuelle). Sans tenir compte de l’impact politique et social et à défaut de réagir rapidement aux publications incitant à la haine et à la violence, Facebook ouvre ainsi une porte qui facilite la propagation de ce type de messages.

Sans compter que le traitement des actions effectué dans une autre langue que l’anglais est beaucoup plus difficile à contrôler. Dans des régions comme le Myanmar et l’Éthiopie, où des troubles civils massifs ont fait des milliers de morts, des documents ont montré que l’entreprise n’avait pas de capacités de dépistage linguistique en 2020, ce qui signifie qu’il était possible pour ces militants de publier librement leurs idéaux.

Facebook ne sait pas gérer les informations politiques

Un autre cas révélé dans ces documents concerne les élections américaines qui ont conduit à la défaite de Donald Trump et à l’invasion du Capitole. Avant les élections, le partage de contenus politiques était limité pour lutter contre la propagation de la désinformation. Cependant, le réseau social, pour profiter de la bourdonner post-électorale, a supprimé ces filtres. Apparemment, cette ouverture a suffi pour que des émeutes commencent à s’organiser, et le Capitole a été envahi.

Sur la question de la désinformation électorale, le réseau social est accusé de ne pas pouvoir traiter cette question. Les règles ne sont pas explicites et, au fil du temps, les salariés de l’entreprise semblent avoir émis plusieurs alertes liées au traitement de ces informations, sans jamais en être créditées.

Et si Facebook était utilisé comme plateforme de traite des êtres humains ? Un cas très particulier, qui est décrit dans les documents, révèle que la plateforme a éliminé plusieurs profils qui « vendaient » des femmes de chambre philippines. Cependant, la réalité va bien au-delà. Il existe encore de nombreux comptes qui mettent des personnes en vente, avec des informations aussi précises que le nom, l’âge, les photographies et leurs prix.