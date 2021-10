Les États-Unis sont désormais le leader mondial de l’exploitation minière de Bitcoin après l’interdiction de la Chine

Bitcoin a fait face à un obstacle majeur plus tôt cette année lorsque la Chine a réprimé les opérations de crypto-monnaie et d’exploitation minière. La situation a fait perdre au Bitcoin près de la moitié de sa valeur en quelques mois seulement, mais avec le recul, cela s’est avéré être plus un problème qu’un obstacle.

Lorsque les exploitants miniers ont été contraints de quitter la Chine, ils n’ont pas tous fermé boutique et fait s’effondrer le réseau. Bien sûr, certains ont encaissé et sont passés à d’autres entreprises, mais beaucoup d’autres ont simplement déménagé. Selon les dernières données du Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, beaucoup d’entre eux se sont retrouvés aux États-Unis.

Au plus fort de la course de la crypto-monnaie en avril dernier, environ 46% du hashrate mondial du réseau Bitcoin (la mesure de la puissance de calcul utilisée lors de l’exploitation minière) provenait de Chine, les États-Unis ayant une part mensuelle moyenne de seulement 16,8%. En août, la Chine n’était plus sur la carte, mais la part des États-Unis dans le hashrate du réseau mondial Bitcoin avait grimpé à 35,4 %. Le prochain concurrent le plus proche, le Kazakhstan, représentait 18,1% en août.

La CBECI a en outre noté que la consommation totale d’électricité de Bitcoin pour septembre 2021 était de 7,97 térawattheures.

Le mois dernier, une société holding en Pennsylvanie a acheté une centrale électrique qui brûle des déchets de charbon pour alimenter les mineurs de Bitcoin stockés dans des conteneurs d’expédition sur place.

Bitcoin est resté stable autour de la barre des 60 000 $ au cours du dernier mois. Ce sont plutôt les pièces alt et meme comme Dogecoin et Shiba Inu qui ont fait le plus de bruit ces derniers temps, les deux générant des gains impressionnants au cours de la semaine.