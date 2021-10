Quelqu’un dit à Facebook que l’avenir de Zuckerberg en réalité virtuelle n’a d’importance pour personne

Peut-être avons-nous attendu trop longtemps, peut-être est-il trop tard, peut-être n’avons-nous plus le temps de réveiller Mark Zuckerberg de son rêve d’un métavers où le monde vit dans un espace de réalité virtuelle. Il est très convaincu qu’il en sera ainsi, à tel point qu’il focalise cette année toute la conférence annuelle Connect sur l’idée selon laquelle Facebook (ou plutôt Meta) et tous ses produits s’intègrent dans cette sorte d’univers parallèle dans lequel des gens qu’ils peuvent rencontrer, faire du shopping, faire du sport et jouer. Fondamentalement, le monde de Ready Player One, seul Zuck y croit vraiment. Mais est-on vraiment sûr que quelqu’un (à part lui) veuille vivre dans un monde où au lieu d’aller à un concert dans la vraie vie, vous décidez de rester sur le canapé pour vivre le même concert en réalité virtuelle ?

Maintenant quelqu’un dira que non, ce n’est qu’une alternative, voire une incitation à vivre des expériences que nous ne pourrions jamais vivre autrement. Comme un concert à l’autre bout du monde ou une exposition MOMA vue de notre canapé à Milan. Bien sûr, cependant, l’idée de Zuckerberg est plus profonde que cela : dans son avenir, tout est en réalité virtuelle, du travail aux concerts, en passant par les jeux, les activités sportives et même la bière entre amis. Il existe des expériences de formation en réalité virtuelle, des bureaux et des bureaux numériques où s’asseoir pour travailler et des salles conçues par divers créatifs pour rencontrer des amis. Le tout pour être confronté à un spectateur quelconque pour la réalité virtuelle. Zuckerberg l’a dit tout de suite : nous parlons du futur et non du présent. Ce qui revient un peu à dire : je veux faire ça, mais je ne sais pas encore comment.

Le résultat, pour un œil averti, est le rêve d’une personne qui a grandi dans les années 90. En fait, toute la conférence est l’équivalent de ces dessins sur l’avenir que vous faites enfants, seule la tête d’un des plus grands géants de la technologie mondiale le dessine de manière hyper-réaliste. Qui rêve. Oui, car tant que Zuckerberg parle de réalité virtuelle il fait référence à une série d’expériences qui sont déjà possibles aujourd’hui : environnements virtuels, interactions par les mains et collaboration entre utilisateurs font déjà partie de l’offre de la plateforme Oculus. Cependant, lorsque la réalité augmentée s’immisce dans le discours, celui-ci devient très peu concret. La seule référence à un nouvel appareil est « Project Cambria », dont cependant peu a été dit sauf qu’il ne s’agira certainement pas d’une paire de RayBan.

Le nouveau Projet Cambria

Les acteurs des vidéos portent des lunettes classiques, clairement pas très chics en réalité mais ici passées pour l’exemple de ce qui nous permettra dans le futur de visualiser un niveau numérique superposé à la réalité. Le problème est que ce que nous avons vu pendant Connect est totalement impraticable. Tant qu’il s’agit de menus qui virevoltent sur nos mains, ça va, mais quand il s’agit de vraies vidéoconférences entre hologrammes, nous entrons vraiment dans le royaume de l’absurde : comment une paire de lunettes intelligentes pourrait-elle scanner notre corps en temps réel ? « Eh mais c’était un exemple », dira quelqu’un. Pas tellement, puisque Zuckerberg a parlé directement des hologrammes de réalité augmentée et autres. Sans considérer le moment où la réalité augmentée se transforme en réalité virtuelle, nous transportant dans un environnement totalement numérique. Impossible à faire avec des verres clairs comme ceux vus lors de Connect. Faudra-t-il changer de lunettes ? Passer à une deuxième visionneuse ? Les verres vont-ils s’assombrir d’eux-mêmes ? La conférence ne répond à aucune de ces questions sur la viabilité de l’avenir de Zuckerberg.

Un métavers qui honnêtement ne comprend pas bien qui devrait être intéressé, à part les passionnés de technologie purs et durs. « Nous visons un milliard de personnes dans le métavers », a déclaré Zuckerberg, mais pensez-vous vraiment que vous pouvez amener une si grande partie de la population mondiale à vivre une bonne partie de sa vie dans un monde numérique ? Peut-être dans un monde en confinement total en cas de pandémie, mais dans la vraie vie ? En revanche, le même intérêt pour la conférence ne semble pas monter en flèche : la diffusion en direct a réuni en moyenne 20 000 téléspectateurs dans le monde. Seuls 999 980 000 sont portés disparus.

Rendre cet objectif encore plus complexe est un thème que Zuck a astucieusement évité : cet avenir en réalité virtuelle est payant. Ou du moins si vous voulez faire quelque chose d’amusant. La plupart des expériences virtuelles, des jeux et des entraînements font partie d’applications payantes, dont certaines sont déjà disponibles sur le casque Oculus. Sans oublier les vêtements et accessoires pour votre avatar virtuel, à acheter séparément. Imaginez-vous dans un avenir où vous devrez dépenser de l’argent non seulement pour de vrais vêtements, mais aussi pour des vêtements numériques. Bien hein ? Il n’y a aucune trace de ce thème dans la conférence, au contraire : Zuckerberg semblait plus intéressé à expliquer que les objets virtuels achetés peuvent être utilisés dans tout le Métavers. Par le passé, on aurait parlé d’objets réels qui, une fois achetés, auraient garanti l’accès à leur équivalent numérique. Mais à l’avenir, selon Meta, nous n’aurons évidemment pas besoin de t-shirts dans la vraie vie. Nous passerons les soirées sur le canapé avec un spectateur sur la tête pendant que nous chanterons une chanson de BTS lors d’un concert virtuel, non ?