L’initiative PlayStation Play At Home livre des chiffres

Résultant de toute la situation de confinement et de mobilité limitée des personnes à cause de la pandémie de Covid, Sony Playstation a lancé l’initiative Play At Home.

Aujourd’hui, après un an et demi, Sony a dévoilé les chiffres de cette initiative.

Au cours de la dernière année et demie, Sony a maintenu active une initiative, Play At Home, qui a donné à des milliers de joueurs la possibilité de télécharger gratuitement certains des grands titres pour PlayStation 4 via le PlayStation Store.

Ce fut le cas d’Uncharted : The Nathan Drake Collection, Journey, Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn, entre autres.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a récemment rappelé Play At Home et a parlé du succès de l’initiative et de ses chiffres.

Ryan a révélé que depuis avril 2020 et jusqu’à présent, les joueurs du monde entier ont téléchargé plus de 60 millions de jeux du programme, dont 11 millions de titres PlayStation VR et plus de 30 millions de jeux indépendants.

Plus de 4 millions de contenus supplémentaires ont également été téléchargés sur plusieurs grands titres PlayStation.

Promotion Halloween

En attendant, Halloween approche et Sony Playstation, comme chaque année, ne laissera pas passer le moment.

Ainsi, la promotion Halloween a déjà commencé sur le PlayStation Store et se poursuit jusqu’au 3 novembre.

Il y a plusieurs bons jeux avec des remises dans cette promotion, qui incluent des titres pour PlayStation 4 et PlayStation 5, tels que Predator: Hunting Grounds, Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 et DOOM Eternal Deluxe Edition.

Mais consultez la liste des principaux points forts de la promotion Halloween, sur le Playstation Store :

Prédateur : Terrains de chasse : 19,99 €

Little Nightmares II Édition Deluxe Playstation 4 et Playstation 5 : 26,79 €

DOOM Eternal Deluxe Edition : 32,99 €

Jusqu’à l’aube : 9,99 €

Aliens : Fireteam Elite Playstation 4 et Playstation 5 : 31,99 €

Biomutant : 38,99 €

Borderlands 3 : Ultimate Edition PPlaystation 4 et Playstation 5 : 49,99 €

CODE Veine : 14,69 €

Devil May Cry 5 + Vergil : 20,99 €

Diablo® Prime Evil Collection : 41,99 €

DOOM Eternal Deluxe Edition : 32,99 €

Vendredi 13 : Le Jeu : 3,62 €

Lost in Random Playstation 4 et Playstation 5 : 23,99 €

Survie : 3,79 €

Plantes vs. Zombies Garden Warfare 2 : 4,99 €

Resident Evil 2: 15,99 €

Risque biologique Resident Evil 7 : 9,99 €

Resident Evil Village Playstation 4 et Playstation 5 : 39,89 €

Scarlet Nexus Édition Deluxe Playstation 4 et Playstation 5 : 50,99 €

The Dark Pictures Anthology : Little Hope : 14,99 €

The Dark Pictures Anthology : Man Of Medan : 9,89 €

The Walking Dead : The Telltale Definitive Series : 29,99 €

VISAGE : 22,74 €