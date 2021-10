EZ : Le clavier de jeu mécanique que vous allez adorer

Vous envisagez d’acheter un clavier mécanique et vous êtes déconcerté par les nombreuses offres ? Ne désespérez pas, nous vous donnons un coup de main. Quand on entend parler de claviers mécaniques, on les associe immédiatement à leur bruit et à leur prix élevé.

Aujourd’hui, nous allons faire connaissance avec le clavier mécanique de jeu EZ de Prozis.

L’expérience avec un clavier mécanique peut être très enrichissante, car la force d’actionnement requise et la distance que la touche (keycap) doit parcourir pour l’actionnement sont assez faibles.

Un tel mode de fonctionnement rend les tâches d’écriture et les sessions de jeu extrêmement agréables.

Le clavier de jeu mécanique EZ de Prozis a un ensemble de spécifications qui te plairont certainement. Au niveau de la frappe mécanique, l’EZ est livré avec des « interrupteurs rouges » pour un chargement en douceur, mais avec une action rapide.

De plus, il est possible de configurer l’ensemble de votre aménagement en termes de LED. Vous pouvez facilement modifier la couleur et les effets du clavier grâce aux raccourcis clavier. Il a un design très compact et est construit avec un matériau très résistant.

Spécifications principales du clavier mécanique de jeu EZ

Longueur du câble : 1,8 m

Poids : 1,2 kg

Dimensions : 375 (L), 145 (L) et 58 (H) mm

88 touches

touches programmables

Connexion USB

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, vous donne la possibilité d’acheter ce Clavier de jeu mécanique EZ de Prozis avec une remise de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (qui doit être placé à l’étape 4 du paiement de votre commande).