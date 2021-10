Samsung : des revenus records grâce aux demandes pandémiques et à la rareté des puces

Samsung a réussi à se surpasser même en période de plus grande crise. L’année dernière, par exemple, elle a surmonté la pandémie avec un chiffre d’affaires record au troisième trimestre de 66,96 milliards de won (environ 49 milliards d’euros). Mais maintenant, la barre est élevée.

L’entreprise vient de révéler qu’elle a établi un nouveau record pour la même période en 2021, atteignant 73,98 milliards de won, soit environ 55 milliards d’euros. En outre, il a réalisé une augmentation de ses bénéfices d’environ 26% (plus de 11 milliards d’euros).

La pénurie de composants rapporte des bénéfices à Samsung

Malgré la pénurie de puces que connaît le monde, Samsung a su répondre à la demande, gardant sa production au maximum de puces mémoire et de processeurs. Il est important de noter que Samsung fournit un peu ces composants à l’ensemble de l’industrie technologique, sans se limiter à leurs appareils. De plus, la pandémie a apporté de bonnes choses à l’entreprise, à savoir une demande croissante de SSD, CPU et RAM de la part des entreprises et des travailleurs qui ont commencé à travailler à distance.

Même avec l’augmentation des coûts des matières premières, Samsung a réussi à augmenter ses bénéfices, compensant le prix de ses composants compte tenu de la rareté et de la forte demande. Cette augmentation a ensuite pu compenser la baisse des bénéfices de sa division d’électronique grand public.

Un exemple plus précis montre que la division mémoire a enregistré une augmentation des ventes de 46% par rapport à la même période l’année dernière. Les bénéfices des semi-conducteurs ont presque doublé, passant de 5,54 milliards de wons à plus de 10 milliards.

On savait également que les ventes de smartphones pliables dépassaient les attentes de l’entreprise. Ces bons résultats s’ajoutent aux ventes de smartphones milieu de gamme et bas de gamme qui ont également réalisé des résultats surprenants.

Écrans OLED pour le marché

Apple a également contribué à ce succès puisque Samsung est son fournisseur d’écrans OLED. C’est avec les dernières sorties d’Apple que Samsung a vu ses bénéfices augmenter avec la vente de ces dalles. En fait, ce segment sera prometteur pour l’entreprise au cours des prochains mois.

On s’attend à une augmentation des ventes de smartphones avec écrans OLED de manière généralisée sur le marché, les consoles de jeux portables commencent également à arriver avec cette technologie, comme c’est le cas de la Nintendo Switch et aussi les fabricants d’ordinateurs adoptent ce type de panneaux.