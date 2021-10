Apple a une solution pour le problème d’encoche sur le MacBook Pro, mais cela ne plaira pas

L’encoche du nouveau MacBook Pro a été une pomme de discorde pour de nombreux clients potentiels d’Apple. Si d’une part le gain d’espace écran est quelque chose de très positif, d’autre part, peu aiment avoir la zone centrale occupée.

Dans le même temps, et avec l’arrivée du nouveau MacBook Pro chez les premiers clients, des problèmes ont été détectés avec notch, macOS Monterey et les applications de ce système. Apple a cependant trouvé une solution au problème. La vérité est que même celui-ci ne plaira à personne.

Les problèmes d’encoche du nouveau MacBook Pro commencent à faire surface maintenant. Ce ne sont pas des pannes matérielles, mais plutôt le système d’exploitation lui-même et la façon dont il se rapporte à l’encoche et à la présentation des informations dans ce domaine.

Il ressort clairement des situations révélées qu’Apple n’a pas préparé macOS Monterey pour ce nouvel élément. L’information apparaît dans la barre supérieure derrière l’encoche, quelque chose à laquelle on ne s’attendrait pas, car elle n’est pas visible.

La solution, bien que temporaire, est identifiée et contenue dans un document Apple pour les développeurs. Ce ne sera certainement pas du goût des utilisateurs. Ce qui est décrit dans le document de support du développeur parle du « Échelle pour s’adapter au-dessous de la caméra intégrée.«

Cela doit être activé par les utilisateurs et cela revient à augmenter les bordures de l’écran jusqu’à ce qu’il se trouve en dessous de la zone d’encoche. En pratique, il retire l’une des nouveautés qu’il présentait comme une amélioration pour le MacBook Pro.

A notre connaissance, cette solution doit être appliquée à chaque application, de manière isolée. C’est une solution pour les applications, tandis que les développeurs ne modifient pas leurs propositions pour être ajustées au changement d’encoche et d’espace.

Voici comment résoudre le plus gros problème, qui se trouve dans macOS Monterey lui-même. Le propre système d’exploitation d’Apple a des problèmes d’encoche et d’affichage des informations dans cette zone. Des icônes y apparaissent et naturellement ne sont pas vues, ainsi que toutes leurs informations.