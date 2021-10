Le nouveau Raspberry Pi Zero 2 W ne coûte que 15 $ et est super puissant

Cela fait longtemps que la Fondation Raspberry Pi a lancé le Raspberry Pi Zero W. Maintenant, après 4 ans, le nouveau Raspberry Pi Zero W a été introduit.

Cette nouvelle version du Raspberry Pi Zero offre 5 fois plus de performances que son prédécesseur et ne coûte que 15 $.

Le Raspberry Pi Zero 2 W est une carte programmable ultra-bon marché qui offre une augmentation des performances multi et mono-thread par rapport à son homonyme de 2015.

Lancé aujourd’hui par la Fondation Raspberry Pi, le Pi Zero 2 W est livré avec un processeur à 1 GHz qui, selon le fabricant, est 5 fois plus performant pour les charges de travail multithread que le Raspberry Pi Zero 2015.

La carte de 65 mm x 30 mm est dotée d’un processeur Arm Cortex-A53 quadricœur 64 bits, cadencé à 1 GHz. Au cœur se trouve un système fourni avec Raspberry Pi RP3A0 (SiP), qui intègre un SoC Broadcom BCM2710A1 (le même que celui utilisé dans le Raspberry Pi, quoique légèrement réduit) avec 512 Mo de SDRAM LPDDR2. En plus d’offrir un bond significatif dans le multi-threading, Raspberry Pi affirme que le processeur mis à niveau dans Zero 2 W offre une augmentation des performances de 40% sur les exécutions à thread unique.

Résumé des spécifications du Raspberry Pi Zero 2 W

Broadcom BCM2710A1, SoC 64 bits quadricœur (Arm Cortex-A53 à 1 GHz)

RAM : 512 Mo LPDDR2 SDRAM

Communication : Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

1 × interface USB 2.0 avec OTG

E/S 40 broches compatible HAT

Micro SD

Mini-interface HDMI

Connecteur caméra CSI-2

Le principal obstacle à la création d’un Raspberry Pi Zero hautes performances a toujours été le facteur de forme : avec une petite carte et un composant simple face, il n’y a pas d’espace physique pour accueillir le système sur la puce principale (SoC) et une SDRAM discrète emballer. Cependant, de telles difficultés ont également été surmontées dans cette nouvelle version.

Au Portugal, cette carte devrait coûter environ 20 euros.