Google Maps : Un étrange « trou noir » est apparu au milieu du Pacifique

Google Maps a la capacité de nous montrer des villes, des pays, des continents et même le globe en général d’un point de vue incroyable. Google collecte des images de la planète depuis environ 16 ans, les cartographie pour montrer exactement sa position. Par conséquent, lorsque nous voyons une image qui ressemble plus à un trou noir au milieu de l’océan Pacifique, l’imagination de ceux qui découvrent et partagent s’agite.

Comme prévu, cette image est devenue virale sur les réseaux sociaux et il existe déjà plusieurs théories du complot. Certains très raffinés désignent déjà le véritable « Triangle des Bermudes ». Mais l’explication est différente !

Il y a des gens qui passent des heures à fouiller dans Google Maps et Google Earth. Ils entrent dans les détails de l’ajout d’images, de la prise de notes et même, dans certains cas avec moins d’informations ou de déformations de l’image capturée, créant une conspiration hors du commun.

Google Maps : le trou noir qui n’en est pas un après tout

Il y a quelques jours, une image très intéressante prétendument capturée dans l’océan Pacifique a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La « photo » d’un « trou noir » a généré toutes sortes de spéculations et de théories sur ce que cela pourrait être.

Fondamentalement, tout a commencé lorsqu’un utilisateur de Reddit a partagé l’image qu’il a trouvée sur Google Maps et a immédiatement fait sensation à travers les commentaires et les réactions des gens. Certains encore sous l’effet Squid Game ont presque profané les légendes anciennes.

Comme on peut le voir, l’image montre une formation géologique en forme de triangle isocèle. L’image semble avoir des bords surélevés et est entourée par le bleu indigo de l’océan. La zone centrale de ce triangle ressemble à un trou noir incroyable.

Comme sur Internet rien n’est laissé inexpliqué et que chacun a une opinion basée sur la science de la recherche, beaucoup se sont précipités pour donner la réponse. C’est un volcan submergé qui a grandi à la surface et sa lave refroidie s’est transformée en une image noire. D’autres ont souligné des théories encore plus étranges :

C’est évidemment la porte d’entrée de la Terre creuse.

Ainsi a décrit un utilisateur en réponse à la publication, faisant allusion à la théorie selon laquelle il existe des civilisations souterraines sur notre planète. Une autre interprétation indiquait qu’il s’agissait d’un grand lagon au centre d’une île, tandis qu’un autre utilisateur était convaincu qu’il s’agissait du véritable Triangle des Bermudes.

Après quelques heures, les théories déraisonnables ont commencé à s’effondrer et l’explication était simple. La forme géométrique était une île, désertique, capturée sur une image satellite, située dans le Pacifique, c’est l’île Vostok, qui fait partie de la République de Kiribati, qui est formée d’une série d’atolls et d’îles coralliennes.

L’île Vostok : Un paradis désertique et vierge

L’île Vostok est située dans le Pacifique Sud, plus précisément à Kiribati, fait partie du groupe d’îles appelées îles Linha, a l’île Caroline à l’est et l’île Flint au sud. Parce qu’elle est inhabitée et très petite, Vostok maintient toujours sa biodiversité intacte contrairement à de nombreuses îles du Pacifique Sud qui ont été dévastées par ses « découvreurs ».

L’île ne fait que 2,5 km², la bande de sable et la forêt tropicale étant ses seuls écosystèmes terrestres, mais elle est entourée d’une très grande variété d’espèces marines, car elle est située à proximité de la barrière de corail Caroline.

Également connue sous le nom d’Éden des requins, cette île a été découverte le 3 août 1820 par le navigateur russe Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen, qui portait son bateau portant le nom de « Vostok ».

Par conséquent, le trou noir n’a rien. Fait intéressant, avec Google Maps, de nombreux endroits apparemment sinistres sont des endroits où l’humain ne va pas, ou ne peut pas aller.