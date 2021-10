Overclocker porte le puissant Intel Core i9-12900K à 6,8 GHz et établit plusieurs records

Comme nous l’avons déjà révélé ici, Intel a enfin annoncé les nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération. Les modèles peuvent déjà être pré-commandés, mais ils ne sortiront que le 4 novembre.

Tous les regards sont tournés vers le puissant Intel Core i9-12900K, considéré comme le meilleur processeur de jeu au monde. Et maintenant, un overclockeur a réussi à faire atteindre cette puce à 6,8 GHz, ce qui lui a permis de battre plusieurs records.

L’attente était déjà trop longue, l’attente était assez élevée, mais finalement Intel a officiellement annoncé ses nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération. Et si auparavant les fuites et les informations non officielles sur les performances de ces puces étaient courantes, désormais, les tests qui prouvent toute la puissance du nouveau pari de la société américaine nous reviennent plus fréquemment.

Les projecteurs sont particulièrement concentrés sur le haut de gamme Intel Core i9-12900K et c’est là que des données impressionnantes ont récemment été révélées.

Intel Core i9-12900K atteint l’overclocking de 6,8 GHz

L’overclocker Allen « Splave » Golibersuch, qui appartient à l’équipe du site technologique Tom’s Hardware, a testé toutes les limites du processeur haut de gamme de la gamme Alder Lake. Concrètement, le spécialiste a réussi à porter le puissant processeur Core i9-12900K à 6,8 GHz en overclocking, battant ainsi de multiples records.

L’exploit a été accompli grâce à l’aide de conteneurs d’azote liquide pour un refroidissement extrême en dessous de zéro degré.

Selon les détails révélés, l’overclocker a atteint des vitesses allant jusqu’à 6,8 GHz sur les 8 cœurs de performance (P-Colores). Cela représente une augmentation de 31 % par rapport aux performances maximales atteintes avec les paramètres d’usine, qui sont de 5,2 GHz.

À leur tour, les cœurs d’efficacité (E-Cores) ont été accélérés jusqu’à 5,3 GHz, une augmentation de 36 % par rapport à l’horloge standard. Le spécialiste a également réussi à régler la fréquence de sonnerie/cache à 5,5 GHz.

Le test a été réalisé avec une carte mère ASRock Z690 OC Edition, qui ne dispose que de deux emplacements mémoire. L’expérience comprenait également un kit mémoire DDR5-4800 et une alimentation SuperNOVA de 1 600 W de la marque EVGA.

Avec ces résultats, Splave a ainsi réussi à battre les records monocœur et multicœur des plateformes Geekbench 4 (11 669 points et 93 232 points) et Geekbench 5 (2 740 et 26 649 points). Dans le XTU 2.0, il y avait une certaine instabilité et la fréquence a été réduite à 6,7 GHz, ce qui a permis d’obtenir 12 765 points lors de ce dernier test.

Les leaders des tests précédents étaient les processeurs Intel Core i9-11900K (Rocket Lake) et AMD Ryzen 9 5950X (avec architecture Zen 3). Sur Geekbench 5, le modèle d’Intel a obtenu un score de 2 309 sur un seul cœur et celui d’AMD de 20 929 sur plusieurs cœurs. En tant que tel, l’Intel Core i9-12900K bat le propre record de son prédécesseur de 19% et rivalise avec celui d’AMD de 27%.

Nous vous rappelons que les nouveaux Alder Lakes sont déjà en pré-commande et arriveront en rayon le 4 novembre.