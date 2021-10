Microsoft a apporté une raison supplémentaire de ne pas migrer vers Windows 11

Windows 11 apporte aux utilisateurs un large éventail de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ce sont ceux qui ont incité les utilisateurs à passer gratuitement au nouveau système et ainsi à tout préparer pour ce système.

En plus de Windows 11 lui-même, Microsoft a quelques nouvelles fonctionnalités dans sa structure de support. L’un d’eux est le nouveau magasin d’applications, qui a été entièrement rénové et dispose désormais de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ceci est maintenant introduit dans Windows 10, ce qui permet de se passer de la mise à niveau.

Tous les utilisateurs ne souhaitent pas migrer vers Windows 11 et Microsoft semble faire valoir certains arguments en sa faveur. Bien au-delà du changement visuel qu’apporte le nouveau système, il y a encore d’autres points qui sont pris en considération.

L’un d’eux a maintenant été révélé et c’est le propre magasin d’applications de Microsoft. La nouvelle version arrive enfin sur Windows 10, comme cela avait été promis auparavant. Cela fait enfin partie du programme Insiders et sera maintenant évalué et testé de manière approfondie.

Les nouveautés de cette nouvelle version de l’App Store de Microsoft pour Windows 11 se divisent en deux zones bien distinctes. Le premier est vraiment la partie de l’interface graphique et la convivialité, qui sont désormais meilleures. Tout est organisé de manière plus simple et plus logique pour l’utilisateur.

D’un autre côté, et c’est important et cela a déjà été vu dans Windows 11, nous prenons également en charge les applications win32, c’est-à-dire les applications normales que nous avons quotidiennement sur le PC. Ainsi, il sera possible d’installer et de mettre à jour toutes les applications PC par cette méthode, ainsi que d’accéder à de nouvelles applications.

Il n’y a toujours pas de date pour l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité dans Windows 10, mais Microsoft va préparer tout son développement. En rejoignant le programme Insiders, il gagne désormais en importance et sera minutieusement testé par une plus large communauté d’utilisateurs.

Avec une nouvelle mise à jour à venir dans quelques jours, Windows 10 continue d’être fortement pris en charge par Microsoft. Comme tout le monde ne veut ou ne peut pas migrer vers Windows 11, Microsoft a tout à disposition des utilisateurs.