Apple semble avoir oublié que les nouveaux MacBook Pro ont une encoche

Lors du même événement qui a présenté les nouveaux SoC M1 Pro et Max, Apple a également dévoilé les premières machines qui les utiliseront et les exploreront. Nous parlons des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, avec toutes ses nouveautés.

L’un d’eux est une encoche dont disposent ces ordinateurs, qui concentre une large gamme de capteurs et la caméra frontale. C’est cet élément qui se comporte désormais étrangement, laissant penser qu’Apple aura oublié cet élément dans macOS.

Pour garantir un ordinateur avec un cadre d’écran proche de zéro, Apple a créé l’encoche sur le nouveau MacBook Pro. Celui-ci contient tous les capteurs normalement dispersés dans cette zone et rencontre des problèmes dans macOS Monterey, où il semble avoir été oublié. .

Maintenant qu’ils atteignent les premiers utilisateurs, il est clair qu’Apple n’a pas correctement préparé l’intégration avec macOS Monterey. Cette zone devait être hors d’usage et ignorée par le système d’exploitation.

D’après ce que l’on peut voir, après tout, macOS Monterey place des icônes et des options d’application dans cette zone où il est impossible d’accéder. On espérait que ce nouveau système s’adapterait et empêcherait ce comportement, car il s’agit d’un domaine qui ne devrait pas être accessible.

Apple dispose d’une documentation spécifique qui prépare les utilisateurs à faire face à l’utilisation de notch dans macOS Monterey. Ils doivent préparer leurs applications pour éviter d’utiliser cet espace sur les nouveaux MacBook Pro, comme prévu.

QUI A CONÇU CECI ?! pic.twitter.com/ADVqmfdqV2 – Quinn Nelson (@SnazzyQ) 26 octobre 2021

Cette erreur ne devrait pas être présente dans le nouveau macOS Monterey et ses équipements, car Apple a de l’expérience dans ce domaine. Je travaille avec cet élément depuis le début depuis de nombreuses années et certaines applications se comportent normalement.

Certes, Apple va très bientôt résoudre cette situation et s’assurer que la zone d’encoche est inaccessible et protégée. Reste que le géant de Cupertino ne devait pas lancer macOS Monterey sans cette adaptation pour le nouveau MacBook Pro et son encoche.