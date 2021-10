Les nouveaux processeurs Intel de 12e génération sont enfin arrivés

La grande nouvelle d’Intel est enfin annoncée. Ce sont les nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération et dont les caractéristiques captent l’attention des consommateurs et des fans du segment du matériel et des jeux.

Après plusieurs fuites et tests officieux, nous avons enfin de vraies données sur ce à quoi les ordinateurs peuvent s’attendre avec ces processeurs puissants.Cette puce Intel de 12e génération présente une architecture hybride, des modèles à 10, 12 et 16 cœurs et sortira le 4 novembre prochain. Le point culminant va clairement au modèle Intel Core i9-12900K, considéré comme le meilleur processeur de jeu au monde.

Intel annonce les processeurs Alder Lake de 12e génération

Les processeurs tant attendus au nom de code Intel’s Alder Lake ont finalement été annoncés par le constructeur américain ce mercredi (27). L’annonce était déjà attendue et, comme prévu, la société de Pat Gelsinger a dévoilé des modèles à 10, 12 et 16 cœurs. Les précommandes sont ouvertes dès ce mercredi et leur arrivée sur le marché est prévue pour le 4 novembre.

Parmi les équipements se trouve le véritable « monstre » du traitement Intel Core i9-12900K, considéré comme le meilleur processeur au monde pour le segment des jeux.

Au total, il existe six processeurs de bureau déverrouillés qui mènent à la transition vers les mémoires DDR5 et la connectivité PCIe 5.0. Toutes les fonctionnalités, comme le turbo boost jusqu’à 5,2 GHz et jusqu’à 16 cœurs et 24 threads, offrent toutes les performances requises par les joueurs et les créateurs de contenu les plus exigeants.

Cette nouvelle famille de processeurs Intel Core de 12e génération est la première à lancer le processus Intel 7, qui garantit des performances supérieures pour tous les segments informatiques. La nouvelle architecture hybride offre des performances évolutives de 9 à 125 watts pour alimenter chaque segment du PC, des ordinateurs portables ultra-minces et légers aux passionnés de bureau et au-delà.

En plus de l’équipement annoncé, Intel indique que la gamme complète Intel Core de 12e génération comprendra 60 processeurs configurés pour être personnalisés avec plus de 500 conceptions provenant d’un large éventail de partenaires.

Les six processeurs de bureau déverrouillés qui viennent d’être introduits sont les premiers basés sur l’architecture de performance hybride d’Intel et présentent une combinaison de cœurs de performance (P-cores) – le cœur de processeur le plus performant qu’Intel a construit – et de cœurs Efficients (E-cores) ) – conçu pour des performances de charge de travail multithread évolutives.

Une nouvelle ère prête pour Windows 11

Selon Panos Panay, vice-président exécutif et directeur produit de Microsoft :

Nous sommes au début d’une nouvelle ère pour le PC avec la sortie de Windows 11. Avec Windows 11 et la nouvelle technologie Thread Director d’Intel, les utilisateurs verront les performances des PC atteindre de nouveaux sommets dans la nouvelle famille de processeurs Intel Core de 12e génération.

Les nouveaux processeurs offrent également la meilleure expérience d’overclocking grâce à des outils leaders sur le marché pour une personnalisation ultime des performances, telles que la possibilité d’overclocker des cœurs efficaces et la mémoire DDR5.

Les précommandes auprès des grandes marques qui personnalisent ces processeurs ont alors débuté ce mercredi, et la disponibilité des produits débutera le 14 novembre. Les prix varient de 264 à 589 dollars.