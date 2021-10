Google a une nouvelle version d’Android 12, désormais dédiée aux tablettes et pliables

Bien qu’il soit déjà sorti et présenté depuis un certain temps, Android 12 n’a commencé à être disponible pour les smartphones qu’il y a quelques jours. Il a commencé, comme toujours, par Google Pixels et sera progressivement étendu à d’autres marques et fabricants.

Avec cette nouvelle version accessible, Google a décidé de poursuivre les développements. Il vient de dévoiler l’Android 12L, dédié aux tablettes et smartphones pliables, créant ainsi une alternative longtemps demandée.

Bien qu’étant présent sur des millions de smartphones, Android n’a jamais eu de version véritablement adaptée aux tablettes. Android 3.0 a toujours essayé d’être un pas dans cette direction, mais la vérité est qu’il n’a jamais vraiment décollé comme une alternative viable.

Avec la massification des smartphones pliables, ce besoin s’est accru et Google semble désormais déterminé à avoir la solution. Pour cela, il a créé l’Android 12L, qui commence maintenant à prendre forme. C’était déjà apparu en septembre comme une rumeur et maintenant tout semble se confirmer.

L’idée de Google est de rendre Android 12 plus fluide sur des écrans plus grands et donc plus simple à utiliser. Les notifications et les réglages rapides pourront être côte à côte et ainsi être accessibles simultanément par les utilisateurs de smartphones ou tablettes pliables.

Il y aura également une nouvelle barre des tâches qui permettra aux utilisateurs de basculer entre différentes applications. Ceux-ci peuvent être organisés simplement en faisant glisser leurs icônes. Toutes les applications sont soumises à ce processus, qu’elles soient ou non redimensionnables.

Enfin, et pour s’adapter au reste de l’interface, Google permettra aux constructeurs de personnaliser une grande partie de la partie texte de l’interface. Cela peut avoir de nouvelles polices, de nouvelles couleurs ou de nouveaux éléments, créant ainsi une personnalisation encore plus grande de ce nouveau système.

Android 12L devrait arriver en 2022, après avoir subi des tests rigoureux et plusieurs versions de test. C’est une étape importante pour Google, d’autant plus que les smartphones pliables sont de plus en plus présents sur le marché.