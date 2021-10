Des étudiants poursuivent Apple pour avoir décidé de ne pas expédier de chargeur mural avec l’iPhone 12

En bref : Apple est poursuivi en Chine pour sa décision d’arrêter de regrouper un chargeur mural avec chaque iPhone vendu, ce qui est considéré comme une décision principalement motivée par le profit. Bien que le procès ne ressemble pas au litige à enjeux élevés qui fait habituellement la presse, il a recueilli un large soutien du public car de nombreux consommateurs ne sont pas heureux lorsqu’ils achètent un produit sans doute cher pour découvrir qu’ils ont également besoin d’acheter un chargeur mural à utiliser ce.

Apple est déjà impliqué dans un certain nombre de combats juridiques, mais il y a toujours de la place pour un de plus, surtout lorsqu’il tourne autour de son produit phare, l’iPhone. Selon un rapport de Vice, un groupe d’étudiants de plusieurs universités chinoises poursuit la société de Cupertino pour son changement de politique concernant l’inclusion d’un chargeur dans la boîte.

À partir de l’iPhone 12, Apple ne fournit plus de chargeur dans la boîte avec ses iPhones, et il en va de même pour les EarPods qui étaient également inclus. Ce que vous obtenez à la place est un câble USB-C vers Lightning, vraisemblablement pour réduire les déchets et les émissions de carbone. De nombreuses personnes possèdent déjà suffisamment de chargeurs, mais cela n’a pas empêché certaines personnes de croire qu’Apple fait des efforts considérables pour améliorer ses marges bénéficiaires sur les iPhones compatibles 5G, qui sont plus chers à fabriquer.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’Apple se rende compte qu’il avait ignoré les consommateurs qui achètent leur premier smartphone ou qui n’ont tout simplement pas de chargeurs compatibles à la maison. Pour pallier le manque de chargeur et d’EarPods dans la boîte, l’entreprise a choisi de baisser leur prix en signe de bonne volonté. Cependant, les étudiants chinois qui poursuivent Apple soutiennent que la société utilise simplement ses efforts pour sauver l’environnement comme prétexte pour réaliser plus de profits en vendant des accessoires nécessaires au fonctionnement de l’appareil.

Les étudiants ont emmené Apple au tribunal Internet de Pékin, où ils allèguent qu’ils n’ont pas été en mesure de charger leurs appareils iPhone 12 et 12 Pro Max comme annoncé sur le site Web de l’entreprise, et que le câble inclus n’est pas compatible avec la plupart des chargeurs tiers. sur le marché, qui sont toujours livrés avec un port USB-A. Pour sa défense, Apple a déclaré que vendre l’appareil et le chargeur séparément est une pratique courante pour les fabricants de téléphones, faisant peut-être référence à Samsung et Xiaomi.

Il est intéressant de noter que cette lutte juridique ressemble davantage à un effort pour prouver que les consommateurs ne sont pas satisfaits lorsqu’ils n’ont pas le choix, en particulier avec un appareil aussi cher que l’iPhone. Les étudiants ne demandent qu’un chargeur mural, 100 yuans (environ 15, 5 $) pour rupture de contrat, ainsi qu’Apple pour couvrir les frais juridiques.

L’affaire a bénéficié d’un large soutien du public sur les plateformes de médias sociaux chinois comme Weibo, et certains pensent que cela pourrait conduire à un examen plus approfondi de la réglementation dans la région. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’Apple est confronté à des problèmes juridiques pour ce problème particulier.

En mars, le Brésil a infligé une amende de 2 millions de dollars au géant de Cupertino pour avoir choisi de ne pas expédier de chargeurs avec l’iPhone 12. Si une décision est prise en faveur des étudiants chinois poursuivant Apple, elle s’étendra également à l’iPhone 13 et à tous les modèles ultérieurs.

Par ailleurs, un homme de San Francisco a déposé une plainte contre Apple pour avoir refusé de réparer son iPhone 12 alors qu’il était encore sous garantie.