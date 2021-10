Les compromis climatiques pourraient forcer les compagnies aériennes à cesser leurs activités

Les compagnies aériennes ont été mises au défi avec l’arrivée de l’infection qui a arrêté le monde, COVID-19. Pendant de longs mois, ils ont vu leur activité interrompue et largement altérée. Cependant, un nouveau rapport a révélé que les mesures conçues pour lutter contre le changement climatique pourraient leur nuire encore plus.

Le rapport a été publié par le Center for Aviation (CAPA).

Un nouveau rapport CAPA – réalisé en partenariat avec Envest Global – indique une forte augmentation des coûts pour les compagnies aériennes à mesure que des normes de réduction des émissions de dioxyde de carbone sont introduites et appliquées. Parmi eux, par exemple, l’augmentation des prix associés au carbone et le mélange obligatoire de carburants durables dans le secteur de l’aviation.

Bien que les compagnies aériennes aient traversé une période mouvementée pendant la pandémie, avec toutes les restrictions qui l’accompagnaient, les mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone pourraient être encore plus préoccupantes.

Le changement climatique est un défi critique et la passivité climatique est une erreur critique.

A déclaré Peter Harbison, président de l’ACAM.

La lutte contre le changement climatique pourrait nuire aux compagnies aériennes

Le rapport a conclu que plusieurs entreprises pourraient échouer dans les trois à cinq prochaines années si elles ne parviennent pas à obtenir la solidité financière nécessaire pour investir dans la décarbonisation de leurs avions. En effet, les compensations carbone pour les compagnies aériennes pourraient devenir de plus en plus chères.

Plus que cela, le rapport CAPA prédit que les investisseurs et les clients demanderont des données plus crédibles sur la décarbonation, ainsi que des preuves d’actions importantes prises par les compagnies aériennes. Ainsi, ils pourront prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements ou leurs achats.

Ce que nous voyons maintenant, c’est que la pression sur les entreprises pour améliorer leur performance environnementale vient de leurs clients et investisseurs, pour s’aligner sur leurs propres engagements.

Renvoyé à David Wills, directeur exécutif d’Envest Global.

Sous la pression, les compagnies aériennes seront obligées de réagir et pourraient ne pas survivre aux mesures de lutte contre le changement climatique.

