Microsoft Authenticator lance enfin une nouvelle icône sur iOS

L’une des applications que nous utilisons le plus quotidiennement est Authenticator. Nous ne l’utilisons peut-être pas consciemment, mais c’est un sublime gestionnaire de mots de passe. Maintenant, il a enfin reçu une nouvelle icône et nous ne pourrions pas l’aimer plus. Il adopte le style Fluent Design et le fait avec beaucoup de style.

Authenticator renouvelle enfin son ancien logo sur iOS

Le géant de Redmond prend son temps pour mettre à jour certaines icônes et l’une des plus archaïques était le Microsoft Authenticator. Un logo entièrement en bleu et blanc et très simple qui ne véhiculait pas grand-chose. Cependant, son renouveau tant attendu est arrivé et il le fait avec style.

La nouvelle icône incorpore deux nuances de bleu et un design plus incurvé dans plusieurs de ses zones pour se fondre parfaitement avec le reste des icônes qui ont été remaniées. Pour le moment, nous n’avons pas reçu la mise à jour sur iOS, mais elle est probablement en cours de déploiement et il ne faudra que quelques jours pour qu’elle soit disponible sur iOS.

De la même manière cette icône changera sur Android. Nous avons déjà vu dans d’autres circonstances qu’il s’agit d’abord d’iOS et qu’en quelques jours, il atteint également Android, égalant ainsi le design dans les deux systèmes d’exploitation. C’était l’un des derniers logos à avoir besoin d’être rafraîchis sur les systèmes d’exploitation mobiles. Nous espérons que vous allez maintenant vous concentrer sur les icônes que vous devez encore mettre à jour dans Windows pour finir d’apporter le nouveau design partout.