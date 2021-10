5 distributions Linux qui surpassent clairement Windows 11

Enfin, Microsoft a déjà publié son système d’exploitation tant attendu Windows 11. Le lancement a eu lieu il y a environ 3 semaines et le système est déjà installé sur de nombreuses machines avec la configuration minimale requise pour le recevoir.

Cependant, il existe maintenant des tests qui montrent qu’il existe au moins 5 distributions Linux nettement supérieures au nouveau Windows 11.

Bien qu’il s’agisse de la nouveauté du moment en matière de systèmes d’exploitation informatiques, certains utilisateurs se plaignent d’attendre des performances supérieures du nouveau Windows 11 par rapport à Windows 10.

De plus, des tests récents montrent qu’il existe 5 distributions Linux qui offrent des performances supérieures au nouveau système d’exploitation de Microsoft, en utilisant le même matériel.

5 distributions Linux supérieures à Windows 11

44 tests ont testé Windows 11 contre certaines distributions Linux. Plus précisément, un processeur Intel Core i9-11900K a été utilisé dans Windows 11 Pro avec la mise à jour stable du 18 octobre et le même CPU dans les distributions Ubuntu 20.04.3 LTS, Ubuntu 21.10, Arch Linux (dernière version), Fedora Workstation 35 et Clear Linux 35150.

D’après les résultats obtenus, de manière générale l’Intel Core i9-11900K (Rocket Lake) offre des performances supérieures dans n’importe laquelle des cinq distributions que dans Windows 11. Les tests ont été effectués en utilisant les vitesses de base de la puce, avec 2x 16Go de Mémoire DDR4 3200 MHz, une carte graphique AMD Radeon VII et un disque SSD Corsair Force MP600 de 2 To. Chaque système d’exploitation a été correctement installé, puis les paramètres par défaut ont été exécutés pour déterminer les performances.

Sur le total de 44 tests effectués sur les 6 OS, Windows 11 n’en a remporté que 3, ce qui correspond à 6,8% des victoires. Le grand gagnant a été le système Clear Linux, développé par Intel lui-même, qui a remporté 75 % des victoires. Fedora Workstation 35 était à la 2e place avec 9,1% des victoires. À la troisième place se trouvait Ubuntu 20.04.3 LTS (4,5% des victoires), suivi d’une égalité entre Arch Linux et Ubuntu 21.10, tous deux avec 2,3% des fois où ils étaient à la 1ère place.

A son tour, en moyenne géométrique, sur les 44 tests, le système Linux s’est avéré nettement en avance sur Windows 11 avec ce CPU de génération actuelle. Ubuntu / Arch / Fedora était globalement 11% plus rapide que le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Clear Linux a réussi à être 18% plus rapide que Windows 11 et avait toujours des performances globales d’environ 5% supérieures à celles des autres distributions Linux.

Vous pouvez même voir des résultats individuels plus détaillés ici.