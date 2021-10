Uber louera 50 000 voitures électriques Tesla à ses chauffeurs

Comme disponible sur la plateforme officielle d’Uber, dans n’importe quel pays, les voitures circulant pour son compte doivent répondre à certaines exigences, garantissant la sécurité et le confort des clients. Cependant, aux États-Unis d’Amérique (USA), l’entreprise va plus loin et louera environ 50 000 voitures électriques Tesla à ses conducteurs.

La flotte arrivera de Hertz, qui a passé la plus grosse commande de voitures électriques jamais enregistrée.

Certes, vous avez déjà croisé Hertz, une entreprise américaine qui propose la location de voiture dans plusieurs pays à travers le monde. La société a récemment passé une énorme commande de voitures électriques à Tesla et vous savez maintenant pourquoi.

Hertz mettra 50 000 voitures électriques Tesla à la disposition exclusive des conducteurs Uber aux États-Unis. À partir du 1er novembre, les employés des entreprises de transport privées à Los Angeles, San Diego, San Francisco et Washington DC auront à leur disposition un forfait comprenant une Tesla Model 3, l’assurance du véhicule et l’entretien. Bien que la valeur de départ soit de 334 $ par semaine, elle finira par baisser et elle atteindra d’autres villes du pays au cours des semaines suivantes.

Pour être éligibles, les conducteurs doivent garantir au moins 4,7 étoiles et 150 trajets.

Cet accord entre Hertz et Uber est né parce que ce dernier le considérait comme bon pour l’environnement ainsi que pour le compte bancaire des employés. Par conséquent, et selon Uber, l’adoption des voitures électriques de Tesla par les conducteurs devrait réduire les émissions de l’activité et offrir une opportunité aux clients d’être en contact avec une voiture électrique. De plus, Uber pense que cette tactique pourrait réduire certains coûts de fonctionnement, car les conducteurs n’auront pas à payer pour le carburant.

Cette adoption des voitures électriques, aux USA, répond à l’objectif fixé par Uber de zéro émission d’ici 2040. Compte tenu du fait qu’il s’agit d’une multinationale, à l’avenir, le paquet de voitures électriques pourra atteindre d’autres pays.

