Les pirates à l’emploi identifiés comme la plus grande menace de cybersécurité, le cryptojacking également populaire

Pourquoi c’est important : les cybercriminels ont profité de la pandémie en utilisant des attaques pour extraire autant de valeur monétaire qu’ils le pouvaient. L’agence de cybersécurité de l’UE, Enisa, a souligné que de telles activités ont conduit les pirates informatiques à devenir la plus grande menace pour la sécurité en ligne au cours des 15 derniers mois.

L’Enisa a déclaré dans son rapport annuel, qui couvre une étude menée d’avril 2020 à juillet 2021, que la pandémie de santé de Covid-19 a vu les cybercriminels intensifier leurs efforts pour cibler les victimes potentielles.

« La crise de Covid-19 a créé des possibilités pour les adversaires qui ont utilisé la pandémie comme un leurre dominant dans des campagnes d’attaques par courrier électronique, par exemple. La monétisation semble être le principal moteur de telles activités », a déclaré l’agence.

Une attaque de ransomware notable a été l’incident de Colonial Pipeline, avec le groupe de pirates DarkSide exposant une faille de sécurité trouvée dans l’infrastructure numérique d’un opérateur. En fin de compte, cela a entraîné la fermeture de la ligne d’approvisionnement en carburant desservant la côte est des États-Unis.

D’autres méthodes clés sur lesquelles les acteurs de la menace se sont concentrés impliquaient les e-mails de phishing, ainsi que le brute-forcing sur les services RDP (Remote Desktop Protocol), qui restent les deux vecteurs d’infection les plus courants.

Sans surprise, le mode de paiement préféré des pirates informatiques était la crypto-monnaie. Selon l’étude, d’autres domaines de cybermenace en croissance incluent le cryptojacking, qui implique que des criminels utilisent secrètement la puissance de calcul d’une cible pour générer de la crypto-monnaie.

Avec Bitcoin et d’autres pièces atteignant des sommets records, attendez-vous à ce que cette menace particulière reste une option attrayante dans un proche avenir. 5,2 milliards de dollars de transactions Bitcoin ont déjà été liés à des ransomwares.

Les neuf principaux groupes de menaces identifiés sont les ransomwares, les logiciels malveillants, le cryptojacking, les menaces liées aux e-mails, les menaces contre les données, les menaces contre la disponibilité et l’intégrité, la désinformation/la désinformation, les menaces non malveillantes et les attaques de chaîne d’approvisionnement.

Un rapport récent d’une entreprise de sécurité cloud a révélé que certains services de cybercriminalité coûtaient moins de 500 $. De plus, les pirates peuvent être embauchés pour effectuer des tâches spécifiques comme les escroqueries par carte de crédit ou le vol d’identité pour aussi peu que 250 $.