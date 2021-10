L’iPhone 13 Pro Max bat le Pixel 6 Pro dans un test de vitesse (vidéo)

Apple a parié ces dernières années sur le développement de ses propres puces. Ainsi, les appareils équipés des SoC de l’entreprise sont parmi les plus rapides du marché. D’autres sociétés ont suivi les traces d’Apple et ont également commencé à développer leurs processeurs. Tel que présenté, le Pixel 6 Pro est équipé du Tensor SoC de Google. Ceux-ci étant le haut de gamme des deux géants du monde de la technologie, il est certain que nous recevrons ce que le marché mérite de mieux.

Récemment, des tests de performances, réalisés sur GeekBench 5, ont montré la supériorité d’un iPhone 2018. Mais comment ira-t-il de pair avec le dernier et le plus puissant des iPhone ?

iPhone 13 Pro Max contre Pixel 6 Pro

Apple a lancé le 14 septembre dernier la nouvelle gamme d’iPhone 13. Equipés de SoC A15 Bionic, ces appareils ont apporté quelques améliorations technologiques dans plusieurs domaines, notamment au niveau de la batterie, de l’écran, des appareils photo et du processeur.

Dans le cas du smartphone de Google, le Pixel 6, celui-ci a été lancé la semaine dernière et a apporté la nouveauté promise par la marque. Ainsi, les nouveaux Pixels sont équipés du SoC Tensor de 5nm et apportent un très bon hardware. De plus, c’est la première fois que Google a en main le contrôle total d’un appareil.

Pour voir ce que valent ces deux colosses technologiques, et comme c’est déjà la tradition, la chaîne YouTube PhoneBuff, a fait une comparaison de vitesse.

Comme on peut le voir, l’iPhone 13 Pro Max est livré avec le processeur A15 Bionic, équipé de 6 Go de RAM et d’un écran de 6,7 pouces, qui offre une résolution de 2778 × 1284 pixels. Quant au Pixel 6 Pro, il est livré avec le SoC Tensor, 12 Go de RAM et un écran de 6,7 pouces, atteignant une résolution de 3120 × 1440 pixels.

Présentation faite, il est temps de voir le face à face entre ceux-ci qui sont probablement les meilleurs smartphones du marché.

Ainsi, même si l’iPhone 13 Pro Max a battu le haut de gamme de Google, la différence n’était pas trop grande. Les deux sont très proches. L’iPhone a terminé la première série de tâches à 1:59:95 et le Pixel 6 Pro à 2:03:95. Après avoir clôturé le deuxième tour du test, l’iPhone avait un temps de 02:49:96, tandis que le Pixel 6 Pro avait besoin de 02:55:18 pour terminer les actions.

Comme il s’agissait du premier SoC conçu et produit par Google, les performances ne sont pas trop mauvaises. Pourtant, l’iPhone 13 Pro Max reste à ce jour le plus rapide du marché.