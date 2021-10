Les derniers débuts des AirPod avec un nouveau design et une meilleure qualité sonore

Par The Verge le 25 octobre 2021



85

Le jeu a beaucoup changé depuis la sortie des AirPod de deuxième génération, et il est possible de trouver une meilleure qualité sonore chez des concurrents comme Samsung, OnePlus, Anker, Amazon et autres. Si vous pouvez vous passer de fioritures, vous pouvez dépenser beaucoup moins et être toujours heureux. Pourtant, si vous avez un iPhone, aucun de ceux-ci ne peut offrir la même expérience transparente que les AirPod. Ils sont toujours conçus pour compléter parfaitement le smartphone d’Apple, et à cet égard, ils ne déçoivent pas. Peut-être plus que tout autre produit Apple aujourd’hui, les AirPod fonctionnent toujours.

Par T3 le 25 octobre 2021



80

Les nouveaux AirPods (3e génération) ont un son excellent et sont dotés de fonctionnalités utiles. En tant que mise à niveau des anciens AirPod, ils sont exactement ce que vous espérez (tant que vous ne préférez pas les embouts intra-auriculaires). Mais vous devez être prêt à vivre avec des fuites sonores.

Par PCMag le 25 octobre 2021



70

Les AirPod de troisième génération d’Apple offrent une profondeur de basses nettement meilleure et sont plus robustes que leur prédécesseur. Malgré quelques améliorations dans la façon dont ils s’adaptent et quelques astuces de capteur intéressantes, nous ne sommes toujours pas fous de leur conception d’écouteurs ouverts.

Par Pocket-Lint le 25 octobre 2021



80

Situés au milieu du portefeuille d’écouteurs sans fil d’Apple, les AirPods de 3e génération offrent un excellent équilibre entre fonctionnalités et prix, tout en offrant un design rafraîchi et résistant à l’eau et une excellente qualité sonore.

Par TechRadar le 25 octobre 2021



80

Les AirPods d’Apple (3e génération) représentent un grand pas en avant par rapport à leurs prédécesseurs en termes de performances audio, de connectivité et de conception. Cependant, nous ne les recommanderions pas nécessairement aux utilisateurs d’Android. Les AirPods 3 sont sans surprise optimisés pour une utilisation au sein de l’écosystème Apple plus large, de sorte que les utilisateurs d’Android manquent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui les distinguent des autres véritables écouteurs sans fil sur le marché, et l’absence d’annulation du bruit signifie qu’ils ne le sont pas. les écouteurs les plus sophistiqués à ce prix.

Par Express le 25 octobre 2021



100

Les nouveaux AirPod d’Apple semblent certainement impressionnants. L’audio amélioré, la durée de vie de la batterie plus longue et le boîtier de charge plus petit sont tous de grandes améliorations et rendent certainement ces nouveaux bourgeons extrêmement attrayants.

Par TechGuide le 25 octobre 2021



85

Les AirPods 3e génération d’Apple ont rendu un bon produit bien meilleur avec une qualité audio supérieure, le capteur complet contrôle une durée de vie de la batterie encore plus longue. Il n’est pas étonnant que ce soient les écouteurs les plus populaires au monde.

Par cnet le 25 octobre 2021



84

Personnellement, je paierais les 50 $ supplémentaires pour ces AirPods 2, mais je peux voir où les choses pourraient devenir plus compliquées si les AirPods 2 tombaient à 80 $ ou 90 $ pendant les ventes flash, ce qui semble probable. À ce prix, ils restent une bonne option pour les enfants ou les personnes qui les apprécient pour leurs capacités d’appels vocaux, leurs fonctionnalités Apple pratiques et leur conception légère. Mais j’ai eu du mal à revenir aux AirPod de deuxième génération après les avoir essayés.

Par Stuff le 25 octobre 2021



80

Les AirPods 3 d’Apple sont une mise à niveau digne. Mais, à moins que vous ne vouliez éviter les pointes en silicone des AirPods Pro, vous constaterez peut-être que les Pros ne sont pas beaucoup plus chers.

Par Engadget le 25 octobre 2021



88

Pas de mise à jour modeste cette fois-ci. Apple a totalement remanié les AirPod pour la version de troisième génération avec les plus grands changements à venir dans la conception et la qualité audio. La société a également étendu la disponibilité de fonctionnalités clés telles que l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif à un ensemble d’écouteurs plus abordables tout en conservant intacte toute la commodité des AirPod. Ces écouteurs ne sont toujours pas pour tout le monde, mais ce qu’ils offrent aux fidèles d’Apple ne se trouve pas ailleurs et l’entreprise fera bien de le garder ainsi.

Par HardwareZone le 25 octobre 2021



Pour de nombreux propriétaires d’AirPods existants qui ont demandé de nouveaux AirPods par rapport aux AirPods Pro (peut-être que vous n’aimez pas ou n’avez pas besoin de la fonction ANC ?), les AirPods de troisième génération sont une recommandation facile. Pour les nouveaux utilisateurs dont les iPhones et iPads sont leurs appareils quotidiens, c’est aussi une évidence. Plus que la qualité audio et les fonctionnalités, les AirPod ne fonctionnent que lorsqu’ils sont connectés à un iPhone. Les décrochages et la gigue sont inexistants au cours de ma semaine d’utilisation quotidienne.

Par Commenté le 25 octobre 2021



Les nouveaux AirPod d’Apple sont améliorés et il y a des raisons impérieuses de regarder dans leur direction, surtout si le prix baisse de 20 à 30 $. Mais il ne fait aucun doute que ces têtes se sentent plafonnées par la nature même de la structure à plusieurs niveaux d’Apple ; alors que de nombreux bourgeons de milieu et d’entrée de gamme ajoutent des fonctionnalités telles que l’ANC à des prix inférieurs, les AirPod standard ne dépassent pas complètement leur taille. Si vous voulez les meilleurs écouteurs Apple pour votre argent, procurez-vous une paire d’AirPods Pro en vente, pendant que vous le pouvez encore.

Par HighsNobiety le 25 octobre 2021



Dans l’ensemble, Apple a sorti un digne successeur sous la forme des AirPods 3. Les améliorations sont notables en termes de performances, d’ajustement et de conception. Les Apple AirPods 3 sortiront demain, le 26 octobre, pour 179 $ dans le monde.

Par TechCrunch le 25 octobre 2021



En regardant les lignes se brouiller entre les AirPods et les AirPods Pro, il semble presque inévitable que les produits finissent par fusionner en un seul. Pour l’instant, la nouvelle génération est définitivement un pas en avant par rapport à ses prédécesseurs, et la différence de 70 $ entre eux et les Pros est à prendre en compte. Si vous ne vous souciez pas de la suppression active du bruit et/ou préférez des embouts en plastique modélisés, alors le choix est facile. Pour une expérience entièrement premium, cependant, c’est aussi un choix facile.